Серйозна тактична ціль: розкрито головний задум ворога на Донеччині

Росіяни намагаються просунутись на північ Донецької області.

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Бої на Донеччині / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

РФ зосередила свої сили для захоплення Костянтинополя

Ключовою задачею окупантів є захоплення Покровська

Активізація боїв триває на Краматорському напрямку

Наразі на півдні Донецької області армія країни-агресора Росії зосередила свої сили для захоплення Костянтинополя та просування вздовж траси на Запоріжжя. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу.

"Це перший, проміжний етап. А наступний напрямок, як вони будуть намагатися вздовж траси сунутися, - це населений пункт Багатир. Це тактичні цілі наступу ворога. Зараз бойові дії там дуже серйозні. І це пов'язано, що ворог намагається вирівняти фланги на цьому напрямку. Бо вийшовши в район Костянтинополя, вони намагатимуться там вибудувати лінію оборони та частину військ перекидати на Покровськ", - наголосив він. відео дня

За його словами, на цьому етапі ключовою задачею окупантів є захоплення Покровська та просування на північ Донецької області.

"Вони намагаються зімкнути порядки військ від Покровська до Краматорського напрямку. Тому ми бачимо активізацію боїв на Краматорському напрямку. Це рух через Торецьк, Часів Яр та спроби наступати з Лиману. Це виглядає як один задум росіян з окупації всієї Донецької області", - підкреслив Тимочко.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, старший лейтенант, офіцер управління самохідного артилерійського дивізіону бригади "Кара-Даг" Артем Пєнков розповів, що на Покровському напрямку ворог зменшив застосування механізованих груп для просування через ефективну роботу артилерії та ударних БПЛА ЗСУ.

Також відомо, що українські військові змогли зупинити рух російських окупантів залізничною гілкою між Котлиним і Покровськом.

Крім того, речник 110-ї Окремої механізованої бригади Іван Секач заявив, що бої за Велику Новосілку тривають і поки що не можна сказати, що російські окупанти її захопили. Найімовірніше, на цій ділянці фронту просування противника зупиниться, оскільки у ворожих сил немає можливостей для форсування річки.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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