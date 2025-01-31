'Змінює правила гри': ЗСУ вдарили по Росії унікальною розробкою - що відомо

Новий унікальний український дрон із бойовим навантаженням у 250 кілограмів може змінити ситуацію на фронті, зазначили в Силах безпілотних систем.

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ЗСУ підтвердили удар по РФ унікальною розробкою - деталі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Командування Сил безпілотних систем ЗС України

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В Силах безпілотних систем підтвердили застосування БпЛА, що здатний нести 250-кілограмову авіабомбу

Дальність ураження такого дрона понад 2000 кілометрів із можливістю повернення

В Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили застосування для ударів по території Росії унікального БпЛА, який здатен нести 250-кілограмову авіабомбу. Про це йдеться у повідомленні Командування Сил безпілотних систем ЗС України у Facebook.

Командування СБС підтвердило використання далекобійного БПЛА, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу, долати до 2000 км і повертатися назад.

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"Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою", - наголосили військові.

Попри постійні заяви російської пропаганди про нібито "збиття" таких дронів, вибухи на військових об'єктах, НПЗ та складах боєприпасів свідчать про їхню ефективність.

Зазначається, що оператори 14-го окремого полку БпАК СБС вже понад рік успішно завдають ударів у глибокому тилу ворога, подолавши сотні й навіть тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки – і їхня кількість лише зростатиме.

"Також просимо представників медіа користуватися інформацією з наших офіційних джерел. Іноді для успіху потрібна тиша: більшість операцій Сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, але завдають критичні удари по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога", - йдеться у повідомленні.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Forbes, Україна, ймовірно, має нові безпілотники, здатні скидати боєприпаси по цілях і повертатися на базу, що дозволяє їм здійснювати кілька атак за час служби, зокрема на нафтопереробні заводи та помпові станції.

У ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України спільно з іншими підрозділами завдали удару по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка", який входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Раніше, у ніч на 29 січня, ударні дрони атакували 23-й арсенал ГРАУ у селищі Октябрський Тверської області, а також нафтоперекачувальну станцію. За даними Astra, у цій атаці було задіяно щонайменше 29 безпілотників.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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