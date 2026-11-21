Принцеса Уельська поділилася особистими переживаннями щодо шляху до одужання після онкологічного діагнозу.

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Кейт Міддлтон - рак / колаж: Главред, скріншот із відео

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Яке екстремальне випробування подолала Кейт Міддлтон

Які зізнання принцеса зробила у фільмі "Heal"

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відверто розповіла про боротьбу з онкологічним захворюванням у новому документальному фільмі "Heal", кадри з якого з'явилися в Instagram. Фільм розповідає про те, як дружина принца Вільяма за 24 години підкорила 3 найвищі вершини Великої Британії в рамках благодійного марафону National Three Peaks Challenge.

Незважаючи на складні погодні умови, сильний вітер і туман, Кейт без свити та з мінімальною охороною піднялася на Бен-Невіс у Шотландії, Скофелл-Пайк в Англії та Сноудон у Уельсі, щоб зібрати кошти для онкологічного фонду Королівської лікарні Марсдена. Під час сходження принцеса не стримувала емоцій і, борючись зі сльозами, поділилася глибокими роздумами про те, як діагноз змінив її сприйняття життя та навчив знаходити радість навіть у моменти повної невизначеності.

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Кейт Міддлтон піднялася на три вершини після ремісії / скрін з відео

"Рак справді змінює тебе. Він змінює твоє тіло. Він змінює тебе фізично. Але є набагато глибша частина того, що діагноз "рак" викликає в тобі. Я знаю, що одужання - це шлях. Як знову віднайти зв’язок із тим, що ти колись знав. І як знайти почуття надії та радості поруч із невизначеністю. Очевидно, що ми не створені для того, щоб самотужки долати життєві випробування. Усе може оновлюватися й зростати. Часто саме через біль ми усвідомлюємо, що за ним ховається велика краса", - зізналася Кейт.

На одному з етапів сходження до принцеси приєднався її брат Джеймс Міддлтон, який нагадав, що після закінчення хіміотерапії у сестри не було можливості дотриматися лікарняної традиції та символічно "дзвонити у дзвін" на честь завершення лікування. На фініші екстремального маршруту Кейт тепло обійняла чоловіка та трьох дітей, які приїхали підтримати її після надзвичайно складного випробування.

Кейт Міддлтон проходила хіміотерапію / скріншот із відео

"Тож, можливо, це і є твій дзвін у дзвін", - звернувся до принцеси її брат під час сходження.

Нагадаємо, про те, що у Кейт Міддлтон діагностували онкологічне захворювання після планової операції на черевній порожнині, стало відомо на початку 2024 року. Восени того ж року принцеса завершила курс профілактичної хіміотерапії, а в січні 2025 року офіційно оголосила про вихід у ремісію.

Кадри з фільму про Кейт Міддлтон дивіться тут.

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