"У Путіна немає ходу назад": експерт розповів, чи піде диктатор на "договірняк"

Олександр Морозов озвучив два варіанти розвитку подій.

https://glavred.net/world/u-putina-net-hoda-nazad-ekspert-rasskazal-poydet-li-diktator-na-dogovornyak-10635701.html Посилання скопійоване

Зеленський, Путін / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Ви дізнаєтеся:

Як Путін відреагує на можливе припинення вогню

Чи відбудеться припинення вогню

Якщо Кремль порушить можливу угоду про припинення вогню, це буде чітко фіксуватися. Сценарій 2014 року не повториться.

В інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

відео дня

За його словами, якщо Кремль підпише угоду про припинення вогню на 60 днів, він, найімовірніше, буде прагнути її дотримуватися.

"Якби Володимир Путін був нормальною людиною і не зайшов так далеко, йому було б вигідно погоджуватися на такий режим припинення вогню за пропозицією Трампа. Тому що навіть якби через 60 днів вогонь відновився, Путін зміг би заявити: "Я миротворець, я зробив, що міг. Ми 60 днів виконували домовленість, але, на жаль, українці, Захід і взагалі космічні всесвітні сили зла проти нас, і все почалося знову". Це створило б для нього сильну позицію", - зазначив експерт.

Також він допустив й інший варіант.

"Якщо ж Путін відмовиться, його позиція, на перший погляд, ослабне. Йому всі пропонують: "Можна хоча б 60 днів не стріляти і припинити бойові дії, давайте зупинимося і переговоримо". На жаль, у Путіна немає ходу назад - це така газонокосарка, яка їде тільки вперед. Тому я не впевнений, що режим припинення вогню відбудеться", - підсумував Морозов.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Морозова Главреду:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня три крилаті ракети Storm Shadow вразили склад безпілотників в Орловській області Росії. У результаті удару знищено десятки ударних дронів, бойові частини до них і понад три тонни пального для безпілотників. Про наслідки атаки 28 січня повідомив Telegram-канал "Досьє шпигуна".

Головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич зазначила, що на Херсонщині російські війська намагаються просуватися, "під завісою" власних обстрілів.

Для припинення війни в Україні необхідно посилювати тиск на Володимира Путіна. Кремлівський лідер може зупинити агресію, якщо зрозуміє, що не здатен здобути перемогу. Про це заявила представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції перед засіданням Ради міністрів ЄС зі спільних справ.

Вам може бути цікаво:

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. - шеф-редактор Російського журналу, 2014-2015 - викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова Університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських учених і наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну і закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред