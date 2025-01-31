У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови

Штати нечесно змусили людей повірити, що Україна зможе не лише перемогти, а й знищити Росію, сказав Марк Рубіо.

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Москва і Київ повинні будуть піти на певні поступки - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що сказав Рубіо:

РФ і Україна в рамках перемовин повинні піти на поступки

Було нечесно говорити про те, що Україна може перемогти і розвалити РФ

Позиція Трампа - війна має закінчитися

Розв'язана Росією війна проти України має закінчитися перемовинами, у рамках якої обом сторонам слід піти на поступки. Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо.

В інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі він розповів про те, що події війни повертають Україну "на 100 років назад".

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"Нечесність, яка існувала, полягає в тому, що ми якимось чином дозволили людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її, підштовхнувши їх назад до того, який вигляд мав світ у 2012 або 2014 роках", - каже Рубіо.

За його словами, така ситуація призвела до, мовляв, вимушеного фінансування "тупикової ситуації" за останні півтора роки.

"Тим часом Україну повертають на 100 років назад. Їхня енергосистема знищується. Комусь доведеться платити за всю цю реконструкцію постфактум, і ви знаєте, скільки українців виїхали з України, живуть зараз в інших країнах, вони можуть ніколи не повернутися. Це їхнє майбутнє, і воно під загрозою", - сказав держсекретар.

"Обидві сторони під час перемовин мають щось дати"

Також він додав, що позиція Трампа - завершення "затяжного конфлікту". Усе має закінчитися перемовинами, у рамках яких сторонам доведеться піти на поступки.

"Це буде робота жорсткої дипломатії, як ми звикли робити у світі в минулому, і ми будемо реалістичними в цьому плані, але обидві сторони під час перемовин мають щось дати", - наголосив Марк Рубіо. Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни РФ проти України - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп сказав, що робота над миром в Україні вже йде. На думку американського глави держави, зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну.

Також Трамп висловив готовність посилити санкції щодо Росії. Такий можливий крок буде продиктований небажанням Москви укладати мирний договір з Києвом.

Пізніше Трамп закликав Росію зупинити війну і уточнив, що якщо Кремль не піде на поступки, Білий дім запустить тарифи на товари, які росіяни продають іншим країнам і самим США. Трамп підкреслив: іншого вибору в нього не буде.

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