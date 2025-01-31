Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови

Андрій Ганчук
31 січня 2025, 14:44
915
Штати нечесно змусили людей повірити, що Україна зможе не лише перемогти, а й знищити Росію, сказав Марк Рубіо.
Рубіо, Україна, Росія
Москва і Київ повинні будуть піти на певні поступки - Рубіо / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що сказав Рубіо:

  • РФ і Україна в рамках перемовин повинні піти на поступки
  • Було нечесно говорити про те, що Україна може перемогти і розвалити РФ
  • Позиція Трампа - війна має закінчитися

Розв'язана Росією війна проти України має закінчитися перемовинами, у рамках якої обом сторонам слід піти на поступки. Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо.

В інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі він розповів про те, що події війни повертають Україну "на 100 років назад".

відео дня

"Нечесність, яка існувала, полягає в тому, що ми якимось чином дозволили людям повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а й знищити її, підштовхнувши їх назад до того, який вигляд мав світ у 2012 або 2014 роках", - каже Рубіо.

За його словами, така ситуація призвела до, мовляв, вимушеного фінансування "тупикової ситуації" за останні півтора роки.

"Тим часом Україну повертають на 100 років назад. Їхня енергосистема знищується. Комусь доведеться платити за всю цю реконструкцію постфактум, і ви знаєте, скільки українців виїхали з України, живуть зараз в інших країнах, вони можуть ніколи не повернутися. Це їхнє майбутнє, і воно під загрозою", - сказав держсекретар.

"Обидві сторони під час перемовин мають щось дати"

Також він додав, що позиція Трампа - завершення "затяжного конфлікту". Усе має закінчитися перемовинами, у рамках яких сторонам доведеться піти на поступки.

"Це буде робота жорсткої дипломатії, як ми звикли робити у світі в минулому, і ми будемо реалістичними в цьому плані, але обидві сторони під час перемовин мають щось дати", - наголосив Марк Рубіо.

У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни РФ проти України - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп сказав, що робота над миром в Україні вже йде. На думку американського глави держави, зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну.

Також Трамп висловив готовність посилити санкції щодо Росії. Такий можливий крок буде продиктований небажанням Москви укладати мирний договір з Києвом.

Пізніше Трамп закликав Росію зупинити війну і уточнив, що якщо Кремль не піде на поступки, Білий дім запустить тарифи на товари, які росіяни продають іншим країнам і самим США. Трамп підкреслив: іншого вибору в нього не буде.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині: в ССО озвучили деталі

Окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині: в ССО озвучили деталі

15:06Україна
Вражаючі цифри: відомо, скільки ще років Україні доведеться стримувати Росію

Вражаючі цифри: відомо, скільки ще років Україні доведеться стримувати Росію

14:59Україна
У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови

У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови

14:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Після чуток про поповнення: Надя Дорофєєва повідомила новину

Після чуток про поповнення: Надя Дорофєєва повідомила новину

Якщо США зупинять допомогу Україні: The Hill назвав рік захоплення Києва Росією

Якщо США зупинять допомогу Україні: The Hill назвав рік захоплення Києва Росією

Гороскоп на завтра 1 лютого: Левам - щасливий день, Козерогам - великі гроші

Гороскоп на завтра 1 лютого: Левам - щасливий день, Козерогам - великі гроші

Леся Нікітюк відверто зізналася, чому пішла з шоу "Хто зверху?"

Леся Нікітюк відверто зізналася, чому пішла з шоу "Хто зверху?"

Через 18 годин тіло знайшли на рівні підвалу: у Сумах загинула мама пораненої дівчинки

Через 18 годин тіло знайшли на рівні підвалу: у Сумах загинула мама пораненої дівчинки

Останні новини

15:56

Ворог не готовий: в ЦПД розповіли правду про підготовку РФ виробництва Іскандерів

15:53

Серйозна тактична ціль: розкрито головний задум ворога на Донеччині

15:49

"Вони були разом": ексдружина відомого блогера підтвердила його роман з Трінчер

15:10

Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає

15:06

Окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині: в ССО озвучили деталі

Переговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війниПереговори Трампа і Путіна відбудуться до 10 лютого: Морозов - про перспективу закінчення війни
14:59

Вражаючі цифри: відомо, скільки ще років Україні доведеться стримувати Росію

14:48

Скандальний Джорджеску "наїхав" на Зеленського і зробив випад на адресу України

14:45

Чому в СРСР так багато курили: неочікуванні факти про радянські звичкиВідео

14:44

У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови

Реклама
14:38

У Рильську прогриміли вибухи: Сили оборони уразили важливий об'єкт РФ - Генштаб

14:12

"Ну скільки можна?": Ольга Сумська здивувала заявою про старшу сестру

14:02

Режим припинення вогню можна підписати без Путіна і Зеленського - МорозовВідео

14:01

Мокрий сніг і дощ накриють Україну: у яких областях будуть опади

13:59

На жорстких умовах США: експерт розкрив сценарій дзвінка Трампа Путіну

13:55

"Затягують петлю": війська РФ підійшли впритул до ключового міста - Reuters

13:51

"Серйозна система": розкрито ключову проблему російської ракети Орешник

13:45

Смачніше, ніж "Баунті": кокосове печиво за лічені хвилини - рецепт

13:40

Найбільша проблема російської влади сьогодні - удари дронів СБУ по НПЗ, - експерт

13:22

ЗСУ можуть паралізувати логістику РФ: ситуація для ворога погіршується - ЗМІ

13:19

"Порожні розмови": Ксенія Мішина за кордоном відповіла на хейт українців

Реклама
13:07

"Пастка" Путіна: в МЗС Чехії попередили про задум РФ щодо переговорів

12:56

Серія ударів без втрати техніки: на РФ налітають унікальні дрони ЗСУ - Forbes

12:47

Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

12:40

Орбан шантажує ЄС скасуванням санкції проти РФ і ставить ультиматум Україні – ЗМІ

12:38

Щоб не почорніли: як правильно зберігати банани в домашніх умовах

12:34

На 1+1 Україна в "Аргументі кіно" покажуть фільм, який входить в Топ-5 найкращих в історії українського кіно

12:25

Главі Мінрозвитку Кулебі необхідно негайно скасувати "радянські" підходи у будівництві - ФРУ

12:17

Олександр Терен пояснив "зникнення" і здивував зізнанням про "Холостяк"

12:15

"Ласкаво просимо": Іраклі Макацарія став батьком вдруге і показав дитину

12:15

Коли зростуть тарифи на комуналку: українцям назвали терміни

12:13

Яка мета ЗСУ в Донецькій області та чи є загроза Дніпропетровщині: інтерв'ю з БратчукомВідео

12:06

Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ у Росії - Генштаб

12:00

Зима лише на три дні: якою буде погода в Україні в лютому

11:59

Де заховався метелик: лише одиниці його помітять за 5 секунд

11:44

До 70 тисяч окупантів на шляху до Покровська: ЗСУ знищують колосальні сили РФ

11:32

Навіщо кухарі додають соду в гречку: маленька хитристь для господинь

11:27

Армія РФ втратила контроль над залізницею: де ЗСУ відтіснили ворога

11:24

У НАТО запропонують Трампу план щодо Гренландії: ЗМІ дізналися деталі

11:12

Відомий український режисер втік за кордон і оскандалився книгою "FAQ Ukraine"

11:10

"Великих надій поки що немає": Морозов назвав найкоротший шлях припинити війнуВідео

Реклама
11:00

Китайський гороскоп на завтра 1 лютого: Щурам - примхи, Свиням - невдачі

10:50

Війська КНДР вивели з фронту через величезні втрати - NYT

10:18

Читають, як відкриту книгу: 5 знаків зодіаку, які добре розбираються в людях

10:14

Онук Софії Ротару вийшов на зв'язок уперше за довгий час - співачка відреагувала

10:01

Перед командою Трампа стоїть завдання усунути Путіна - Морозов

09:59

"Є людина, яку я люблю": Ольга Мартиновська натякнула на нові стосунки

09:49

Ціна б’є рекорди: в Україні різко подорожчав популярний овоч

09:40

Коли буде припинення вогню: прогноз для України на лютий і завершення війни

09:24

Чому кажани сплять вниз головою: науковці розкрили секрет ссавців

09:11

Катерина Осадча побувала за кордоном без чоловіка - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти