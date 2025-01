Путін хоче змусити Трампа вести переговори без України: в ISW пояснили задум Кремля

Основні тези аналітиків ISW:

Кремль докладає зусиль, щоб змусити американського президента Дональда Трампа погодитися на вимогами російського диктатора Володимира Путіна щодо України. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони звернули увагу на інтерв’ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості", яке було опубліковане провідним росЗМІ. В цьому інтерв’ю було названо внутрішні та глобальні очікування щодо майбутніх переговорів між Путіним і Трампом.

Аналітики зазначили, що "Валдай" формально є платформою, на якій рупори Кремля, російські та іноземні науковці та офіційні особи обговорюють міжнародні питання. Проте насправді Кремль постійно використовує цю платформу для того, щоб намагатися впливати на Захід.

В ISW нагадали, що Лук'янов – наближена до Путіна особа, і хоч він не обіймає ніякої посади у владі, проте вважається "авторитетним експертом" з питань зовнішньополітичних цілей країни-агресорки Росії.

Аналітики зазначили, що, на їхню думку, таким інтерв’ю Лук’янов підтримує постійні зусилля Кремля, які спрямовані на те, щоб змусити Трампа погодитися з вимогами Путіна, що дорівнюють повній капітуляції України і послабленню НАТО, а також особисті зусилля Путіна позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені.

Раніше Главред повідомляв, що Трамп надіслав сигнал – в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни. Дональд Трамп надіслав країнам комунікаційний сигнал, окресливши певний курс щодо переговорів та наслідків для Росії, зазначив Коваленко.

Також раніше держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни. Марко Рубіо заявив, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти своїх "максималістських цілей".

Нагадаємо, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов дав відповідь, чи зможе США вплинути на Китай, щоб спонукати його поговорити з Путіним про можливе припинення вогню.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.