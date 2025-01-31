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Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

Олексій Тесля
31 січня 2025, 18:20
127
Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, наголосив міністр оборони.
Україна, F-16
Україні передадуть нову партію F-16 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливо:

  • Очікується передача чергової партії літаків F-16 у 2025 році
  • На порядку денному також боєприпаси, ППО і ракети-перехоплювачі

Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся в Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомив про досягнення домовленостей на 2025 рік.

"Головний пріоритет - програма F-16. Очікуємо передачу чергової партії літаків у 2025 році, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та можливостей", - написав Умеров у соцмережі Х.

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Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни
/ Главред

Щодо дронів - міністри скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро та підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей.

"На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби і готові допомагати. Окремо - індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок - розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій", - розповів Умеров.

Крім того, міністри синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій.

Раніше повідомлялося про те, наскільки ефективно відпрацювали літаки F-16. Удар противника здебільшого був спрямований по об'єктах енергетики України.

Як повідомлялося раніше, Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16. Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року.

Як повідомляв Главред, США навчають українських пілотів на винищувачах F-16, але є проблема з недостатньою кількістю кандидатів для формування повноцінної льотної здатності. США готові навчати більше пілотів, але брак контингенту з України ускладнює процес.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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