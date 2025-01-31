Україні передадуть нову партію винищувачів F-16: Умеров розкрив терміни

Важливо:
- Очікується передача чергової партії літаків F-16 у 2025 році
- На порядку денному також боєприпаси, ППО і ракети-перехоплювачі
Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся в Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом, повідомив про досягнення домовленостей на 2025 рік.
"Головний пріоритет - програма F-16. Очікуємо передачу чергової партії літаків у 2025 році, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та можливостей", - написав Умеров у соцмережі Х.
Щодо дронів - міністри скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро та підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей.
"На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби і готові допомагати. Окремо - індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок - розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій", - розповів Умеров.
Крім того, міністри синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій.
Раніше повідомлялося про те, наскільки ефективно відпрацювали літаки F-16. Удар противника здебільшого був спрямований по об'єктах енергетики України.
Як повідомлялося раніше, Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16. Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 до кінця 2024 року.
Як повідомляв Главред, США навчають українських пілотів на винищувачах F-16, але є проблема з недостатньою кількістю кандидатів для формування повноцінної льотної здатності. США готові навчати більше пілотів, але брак контингенту з України ускладнює процес.
Читайте також:
- Ракета F-16 дістала Су-34 РФ: ЗМІ розкрили подробиці повітряного бою
- США змінюють підготовку пілотів: коли в Україні буде повна ескадрилья F-16 - WSJ
- F-16 ЗСУ збивають ракети РФ: Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атак
Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред