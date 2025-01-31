У РФ пролунали вибухи: у Волгограді дрони атакували район НПЗ і нафтобази

У районі атаки безпілотників розташований НПЗ компанії Лукойл Волгограднафтопереробка. Його атакують уже не вперше.

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НПЗ Лукойл Волгограднафтопереробка був атакований дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

У ніч на 31 січня невідомі безпілотники атакували район НПЗ і нафтобази у Волгограді. Російська влада заявила, що падіння уламків спричинило пожежу.

Місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, що під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано.

Як пише ВВС Русская служба, дрони атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді о четвертій годині ночі.

відео дня

Місцеві жителі повідомляли про вибухи в південному кінці Волгорада в забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте".

"Жах, аж квартира вся здригнулася", - написала одна з користувачок, уточнивши, що перебуває в Красноармійському районі.

"Це район, де розташований НПЗ компанії "Лукойл Волгограднафтопереробка", - уточнило видання.

Тим часом у Мережі з'явилися відео зі звуком прольоту дрона і вибухом, імовірно зняті місцевим жителем.

Дивіться відео - У російському Волгограді прогриміли вибухи:

Скріншот

До слова, Лукойл Волгограднафтопереробка вже не вперше потрапляє під удар дронів. Минулого року його атакували принаймні тричі: у лютому, липні та вересні.

НПЗ займає територію в кілька квадратних кілометрів і оточений промисловою зоною, в якій розташовані велика нафтобаза, Волгорадська теплоелектростанція та кілька інших підприємств.

Тим часом у Міноборони країни-агресора РФ заявили, що за ніч ППО перехопила і знищила 49 українських безпілотників: 25 - над Ростовською областю, 8 - над Волгоградською, 6 - над Курською областю, 4 - над Ярославською і по 2 - над Бєлгородською та Воронезькою областями, а також Краснодарським краєм.

​ НПЗ у Росії / Главред ​ / Главред

Атака на НПЗ у Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 січня країна-агресор РФ була атакована дронами. У результаті спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області. НПЗ у Кстово можна назвати четвертим за величиною в Росії. Він здатний переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

У ніч на 26 січня в Рязані прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Унаслідок удару на території НПЗ виникла пожежа.

У ніч на 24 січня 2025 року українські безпілотники завдали ще одного удару по виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" і по нафтоперекачувальній станції "Рязань".

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