Поруч із судном, яке накренилося на один бік, помітили буксир, а вночі в регіоні оголошували загрозу атаки дронів.

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Російський суховантаж почав тонути біля Геленджика / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Судно накренилося й частково пішло під воду

Поруч із суховантажем помітили буксир

Офіційних заяв влади РФ про інцидент немає

Біля берегів Геленджика в Краснодарському краї країни-агресорки РФ тоне російський суховантаж. Судно має помітний крен на один бік і частково пішло під воду. Про це вдень 21 листопада повідомив моніторинговий канал Exilenova+ .

"У росіян у районі Геленджика Краснодарського краю, прямо зараз тоне суховантаж. Судно має помітний крен на один бік", - йдеться в повідомленні. відео дня

Поруч із суховантажем також помітили буксир. Назва, прапор і власник судна поки невідомі.

На знімку моніторингового каналу зображено типовий морський балкер класу Handysize або Handymax із власним вантажним обладнанням. На палубі видно три вантажні крани між трюмами, що характерно для суден із чотирма трюмами.

Така конструкція дає змогу судну розвантажуватися в портах, де немає берегових кранів. Праворуч біля корми суховантажа видно морський буксир.

Суховантаж тоне біля Геленджика / Фото: скріншот

Відео із судном, яке прямує на дно, можна переглянути за посиланням.

Чи пов'язаний інцидент з атакою дронів на Геленджик

Офіційних заяв від МНС РФ або влади Краснодарського краю про надзвичайну подію із суднами в цьому районі не надходило. Причина, через яку судно накренилося, також невідома.

Водночас уночі 21 листопада в Геленджику та Новоросійську оголошували загрозу атаки БпЛА. Чи пов'язані ці події, наразі не встановлено.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Як удари по логістиці РФ змінюють ситуацію в Чорному морі

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що російське угруповання на півдні сильно розтягнуте вздовж узбережжя.

"Російські війська на фронті розтягнуті на 400-500 км уздовж узбережжя Азовського та частини Чорного морів", - зазначив експерт.

Говорячи про логістику окупантів, Світан наголосив, що ключові сухопутні маршрути до Криму вже перебувають під загрозою.

"Таким чином, північний вхід до Криму та вихід з нього зараз перебувають під вогневим контролем наших засобів ураження", - пояснив Світан.

Удари по флоту РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 20 листопада Чорноморський флот РФ вперше за пів року вийшов у море для ракетного удару. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, росіяни здійснили понад 20 пусків ракет, кораблі застосовували з гавані. Незалежного підтвердження кількості пусків немає.

Уночі 19 листопада вибухи пролунали біля Кримського мосту. Через це зупинили рух поїздів через міст у Крим. Раніше, 16-17 листопада, обвалилася центральна арка автомобільної частини мосту.

Восени ВМС ЗСУ також били по кораблях РФ у Новоросійську. У ніч на 9 вересня фрегат Адмірал Ессен уразили ракетою Нептун. Після удару на палубній надбудові корабля почалася пожежа.

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