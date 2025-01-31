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Армія РФ втратила контроль над залізницею: де ЗСУ відтіснили ворога

Даяна Швець
31 січня 2025, 11:27
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Українські воїни відновили контроль над важливими позиціями.
Армія РФ втратила контроль над залізницею: де ЗСУ відтіснили ворога
Сили оборони досягли успіхів на Донеччині / колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 53 окрема механізована бригада

Коротко з заяв Мирошнікова:

  • ЗСУ вдалося відкинути ворога на північних околицях Котлиного
  • Воїни України заблокували рух армії РФ по залізниці від Котлиного на Покровськ

Українські військові змогли зупинити рух російських окупантів залізничною гілкою між Котлиним і Покровськом. Про це пише блогер і військовий кореспондент Богдан Мирошніков на своїй сторінці в Telegram.

На Покровському напрямку українські захисники досягли успіхів: вони відтіснили російські війська в районі Котлиного та повернули деякі раніше втрачені позиції поблизу Звірового.

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"Покровський напрямок. Вдалося трохи відкинути ворога на північних околицях Котлиного. По залізниці від Котлиного на Покровськ подальший рух окупантів було заблоковано. Але до того вони встигли пройти приблизно 1,5 км від села", — проінформував він.

У районі Удачного тривають виснажливі бої для обох сторін. Водночас у Звіровому Силам оборони вдалося повернути контроль над позиціями, просунувшись углиб на 400 метрів.

"Загальна картина ще дуже невтішна, але починає відчуватися, що ОСУВ "Хортиця" потрапило в надійні руки", — зауважив Богдан Мирошніков.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними DeepState, ЗСУ відновили позиції біля Удачного Покровського району Донецької області. В той же час ворог просунувся в Нелипівці, Котлиному та біля Шевченка.

Окрім цього, ЗСУ пішли вперед в Курській області. Воїни, за даними ISW, просуваються вздовж вулиці Новоселівки у північно-західній частині Погребків.

Також у ЗСУ розповіли про важкі бої на Краматорському та Торецькому напрямках. На жаль, унаслідок штурмових дій і вогневого впливу противника деякі позиції ЗСУ було зруйновано.

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Хто такий Богдан Мірошников

Блогер, військовий кореспондент.

Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.

Зараз живе в Києві.

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