Глава держави переконаний, що в Кремлі шукають привід для ескалації, а бронетехніку на переправі бачили мільйон разів.

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Президент України на тлі обваленої арки переправи / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Росія 109 разів атакувала українські мости до удару по Криму

Зеленський: Путін шукає приводи для ескалації

Військову техніку на переправі бачили мільйон разів

До удару Сил оборони по Кримському мосту країна-агресорка Росія атакувала українські мости 109 разів. Йдеться саме про кількість атак, а не про кількість випущених ракет і дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За словами глави держави, Путін та його оточення намагаються знайти приводи для ескалації. Зеленський відкинув тезу Кремля про те, що переправу до окупованого Криму нібито не використовували у військових цілях.

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"Він сказав, що росіяни ніколи не використовували цей міст для військової логістики, але ми всі бачили це мільйон разів. Путін може зайти в інтернет і побачити, як танки, бронетехніка, артилерія та інше обладнання перетинають міст. Це не таємниця. Він продовжує жити у 20-му столітті. Але факти є факти. Ми розуміємо, що відбувається", - наголосив Зеленський.

Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред

Що Путін казав про Кримський міст

19 листопада очільник Кремля пообіцяв Україні відповідь на удари по переправі. За переказом Forbes Україна, Путін заявив, що після ударів по мосту Москва не домовлятиметься про взаємне припинення ударів по енергетиці та суднах у Чорному морі.

Російський диктатор також погрожував Україні жорсткішими діями.

"Наші відповідні дії будуть набагато болючішими, ніж те, що зробив київський режим щодо мосту", - сказав Путін.

Крім того, Путін назвав міст "виключно мирним об'єктом", яким армія РФ нібито давно не користується для перевезення техніки й боєприпасів.

Чому Кримський міст не вдасться відновити під час війни

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна обвалила центральну арку мосту, тож пошкодження переправи критичні.

"Пошкодження Кримського мосту не просто критичні - ми практично зірвали джек-пот, бо обвалили центральну арку мосту", - наголосив фахівець.

Говорячи про можливе відновлення переправи, експерт звернув увагу на постійну загрозу з повітря і вартість робіт.

"В умовах війни це зробити нереально. Наші „добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане вічною роботою. Крім того, ця робота коштуватиме дорожче, ніж весь міст - грошей на це піде просто море", - пояснив Жданов.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що Кримський міст не встоїть у будь-якому разі. За його словами, переправа не переживе ні війну, ні період після неї. Президент також назвав міст логістичною артерією країни-агресорки для перекидання озброєнь.

Європейська розвідка оцінила наслідки удару по переправі 17 листопада. Як пише Fox News, ця атака могла стати найуспішнішою за всі спроби уразити міст. Повноцінне відновлення конструкції, за оцінками розвідників, займе місяці.

Окупанти вже почали роботи на місці обвалу. За словами міністра оборони України Євгена Хмари, росіяни спустили водолазів до Кримського мосту. Підйом і відведення автомобільної частини переправи займе щонайменше кілька місяців.

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