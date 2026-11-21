Кордони визначаються не історичними вигадками, а міжнародним правом, нагадав глава МЗС України.

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Андрій Сібіга відповів на заяви Сергія Лаврова / Колаж: Главред, фото: МЗС України, скріншот

Головне із заяв Сібіги:

У багатьох регіонах РФ століттями жили українці

Кордони визначають не історичні вигадки, а міжнародне право

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга різко відповів на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "історично російські землі".

Як він написав у Х, мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини - у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей - століттями розмовляли українською мовою і вважали себе українцями.

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"Тож, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі?" - запитав міністр.

Крім того, глава українського МЗС згадав заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході.

"Саме тому у світі існують міжнародно визнані кордони. Їх визначають не історичні вигадки, а міжнародне право та Статут ООН - поняття, які міністр закордонних справ РФ мав би добре знати, але відверто зневажає", - додав Сибіга.

/ @andrii_sybiha

Що наговорив Лавров

Раніше Лавров заявив, що "південний схід України та більша частина центральної України, включаючи Київ, - це, безперечно, споконвічно російські землі".

За його словами, там "живе народ, який хрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі походимо".

"Гадаю, що зараз у нас найголовніша перемога, окрім досягнення цілей "спеціальної військової операції", але пов’язане з цими цілями завдання - це перемогти печерну русофобію, яку намагаються насадити в Україні", - зазначив він.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський заявив про плани Кремля щодо Європи: які країни він згадав

Президент України Володимир Зеленський попередив, що інтереси Москви можуть поширюватися за межі України. За його словами, потенційно в полі уваги Росії можуть опинитися Фінляндія, Швеція, Угорщина та країни Балтії.

Також український лідер звернув увагу на роль американської військової присутності в Європі. За його словами, під час переговорів із представниками США обговорювалося майбутнє європейської безпеки після закінчення війни та можливі зміни механізмів захисту держав континенту.

Зеленський вважає, що наміри Кремля пов’язані з більш масштабним переглядом геополітичного балансу в Європі, включаючи існуючі кордони та розподіл впливу.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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