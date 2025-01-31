Зима лише на три дні: якою буде погода в Україні в лютому

Сніг випаде лише на Півночі та Сході країни, прогнозує синоптик.

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Прогноз погоди на лютий 2025 року озвучили в Укргідрометцентрі / Фото: УНІАН

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Які дні в лютому будуть найхолоднішими

Де в Україні випаде сніг

Погода в Україні в лютому 2025 року буде здебільшого сонячною та доволі теплою, як для цієї пори року. Невеликі морози можливі лише на початку місяця. Такий прогноз погоди озвучила керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Синоптикиня розповіла ТСН, що справжньої зими поки що немає. За її словами, окремі зимові періоди були в листопаді, грудні та січні, коли температура повітря опускалася нижче нуля.

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"Лютий поточного року розпочнеться порівняно низькими температурами, тому що в Україну з північного заходу і півночі прийде арктичне повітря. Однак переважатиме хмарна погода, тому ці "мінуси" ми не дуже відчуємо", - сказала синоптик.

З 1 по 6 лютого температура повітря поступово знизиться до 5-8 градусів морозу. Удень очікується до 0 до 5 градусів морозу.

"Тобто три дні з 4 по 6 лютого вважатимуться цього року "зимовими". Надалі можливі коливання температури, але загалом розрахунки за лютий дають нам позитивні температурні аномалії", - сказала Голеня.

Прогноз погоди на лютий свідчить, що в другій половині місяця переважатиме сонячна погода, тому значних опадів не прогнозується. Місяць може бути сухим.

Чи буде сніг у лютому?

Синоптик прогнозує, що сніговий покрив у лютому ймовірний у північних і східних областях. На решті території України сніг малоймовірний. Якщо він і випаде, то швидко розтане.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в Україну йде справжня весна. Кінець січня в Україні буде дуже теплим. Температура повітря може підвищитися до +16 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря очікується від 3° морозу до 2° тепла, що на півтора-два градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму.

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Хто така Наталія Голеня Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

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