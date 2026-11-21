Енергетикам вдалося частково повернути живлення, однак нові атаки окупантів ускладнили ремонти.

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Енергетик, відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Що сталося:

Понад добу РФ атакує енергетику Одещини

Пошкоджено, зокрема, об'єкти Укренерго

Енергетики готують резервні схеми живлення

На Одещині масштабні знеструмлення. Понад добу країна-агресорка безперервно атакує енергетичну інфраструктуру регіону. Про це повідомили в НЕК Укренерго в Telegram.

У компанії зазначили, що внаслідок ударів є пошкодження, зокрема на об'єктах Укренерго. Енергетикам вдалося частково відновити електропостачання, однак нові удари окупантів ускладнили ситуацію, тоді як в інших областях діють графіки відключень.

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"Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною. Понад добу ворог безперервно атакує енергетичну інфраструктуру регіону", - йдеться в повідомленні.

Як відновлюють світло на Одещині

За даними Укренерго, ремонтні бригади працюють усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Паралельно фахівці опрацьовують резервні схеми живлення, щоб забезпечити електропостачання споживачів.

"Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в регіоні", - наголосили в компанії.

У Міністерстві енергетики звернули увагу, що Росія навмисно б'є по вже відновлених енергооб'єктах. Через атаки на магістральні мережі в Одеській області спрацьовує автоматичний захист, а повітряні тривоги сповільнюють ремонти.

Після відновлення живлення можливі короткочасні стрибки напруги. Тож у відомстві радять не залишати потужні електроприлади увімкненими в розетки.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Де зарядити телефон і зігрітися без світла

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися Пунктами незламності, де є електрика, зв'язок, тепло й питна вода. Адреси найближчих пунктів шукайте на офіційному сайті Пунктів незламності.

Чи загрожують Одесі тривалі відключення світла

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що одна з ймовірних стратегій росіян - відрізати від енергосистеми великі міста без достатньої власної генерації.

"Перша - спроби відрізати від енергосистеми великі енергодефіцитні міста, які не мають достатньої власної генерації. Це Київ та Одеса", - пояснив фахівець.

Водночас, оцінюючи найгірший сценарій зими, експерт не виключив, що окремі регіони можуть на певний час залишитися без електропостачання.

"Абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року. Тобто цілком реально, що окремі регіони чи міста можуть на певний період втратити електропостачання. Не до весни, звичайно, але на певний час", - наголосив Прокіп.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, у листопаді Росія продовжує масовані удари по українській енергетиці. 20 листопада через атаки без світла залишилися Київ і ще 10 областей, зокрема Одеська. У Полтавській і Харківській областях тоді діяли аварійні відключення.

Перед масованою атакою Укренерго оприлюднювало прогнози щодо обмежень. Компанія розповідала, скільки годин не буде світла 18 листопада. Графіки для конкретних адрес публікують обленерго та ДТЕК.

Відключення світла в Україні тривають уже кілька тижнів. Укренерго попереджало, що 11 листопада обмеження сягатимуть до чотирьох черг. Перевірити свою чергу можна на сайтах обласних енергокомпаній.

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