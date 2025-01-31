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Вибили росіян і зачистили позицію: у Торецьку ЗСУ знищили штурмовиків РФ

Олексій Тесля
31 січня 2025, 20:31оновлено 31 січня, 21:43
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Російських загарбників вибила бронегрупа у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley та група зачистки КОРД.
Скріншот
ЗСУ ведуть бої в Торецьку / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • У Торецьку знищено штурмову групу армії країни-агресора РФ
  • Росіян вибили за допомогою танків, M2 Bradley і групи КОРД

Українська бронегрупа у взаємодії з групою зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції КОРД знищила в Торецьку штурмову групу армії країни-агресора РФ.

Про вдалі дії українських захисників повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

відео дня

"На територію одного з підприємств Торецька прорвалася група окупантів і засіла в будівлях. "Вибивати" російських загарбників випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradley та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції КОРД (за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP)", - ідеться в повідомленні.

При цьому в опублікованому повідомленні уточнюється, що поставлене завдання було виконано, штурмова група окупантів знищена.

"Спільними зусиллями завдання було виконано швидко і якісно. Групу окупантів - знищено", - розповіли в пресслужбі ОСУВ Хортиця.

Дивіться відео - у Торецьку знищено штурмову групу окупантів:

Скріншот
/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що ворог втратив позиції під Торецьком. Окупанти не припиняють постійні спроби атакувати українські позиції під містом та біля інших населених пунктів.

Як повідомлялося раніше, у Торецьку тривають міські бої. У міській забудові Часового Яру і Торецька Донецької області тривають бої з російськими окупантами.

Нагадаємо, Главред писав, що начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив про те, що ворог намагається просуватися, щоб отримати можливість рухатися в напрямку Костянтинівки та Часового Яру.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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