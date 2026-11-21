Перша версія пісні принесла виконавцям популярність, однак її справжня популярність ще була попереду.

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Знаменитий хіт Led Zeppelin має блюзові корені / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/ledzeppelin

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За сценічним псевдонімом Мемфіс Мінні ховалася Ліззі Дуглас

У 1971 році Led Zeppelin представили свою інтерпретацію композиції

Задовго до того, як композиція When the Levee Breaks стала одним із найвідоміших хітів Led Zeppelin, її виконала американська блюзова співачка Мемфіс Мінні. У 1929 році вона разом із чоловіком записала пісню, натхненну руйнівною повінню на річці Міссісіпі. Через понад 40 років британські рокери переосмислили цю композицію і перетворили її на справжній блюз-роковий гімн. Однак ім’я жінки, яка стояла біля витоків цієї музичної історії, досі залишається маловідомим широкій аудиторії, пише журнал Parade.

За сценічним псевдонімом "Мемфіс Мінні" ховалася Ліззі Дуглас. Музикою вона захопилася ще в дитинстві й рано навчилася грати на гітарі. У 13 років дівчина покинула батьківський дім, а до кінця 1920-х років уже зарекомендувала себе як досвідчена виконавиця.

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Поворотним моментом у її кар’єрі став 1929 рік. Під час виступу в одній із перукарень Мемфіса на талановиту гітаристку звернув увагу музичний скаут. Разом із Ліззі виступав її чоловік Вілбур Джо Маккой, який також займався музикою.

Незабаром подружжя вирушило до Нью-Йорка, де отримало можливість записатися на студії Columbia Records. Саме тоді Ліззі Дуглас стала відомою під ім’ям Мемфіс Мінні, а її чоловік обрав сценічний псевдонім Канзас Джо.

Серед перших спільних записів музикантів була композиція "When the Levee Breaks". Її створення було пов’язане з Великою повінню на Міссісіпі 1927 року, наслідки якої торкнулися й сім’ї Мінні: стихія зруйнувала їхній будинок. Перша версія пісні принесла виконавцям популярність, однак її справжня популярність була ще попереду.

Мемфіс Мінні / Фото: Вікіпедія

У 1971 році Led Zeppelin представили власну інтерпретацію композиції, включивши її до свого четвертого студійного альбому. Британський гурт істотно переосмислив оригінал, надавши йому масштабного та впізнаваного звучання. Згодом ця версія стала однією з найвідоміших робіт колективу і перетворилася на класику блюз-року.

Письменник Мік Волл у книзі "When Giants Walked the Earth" назвав композицію гіпнотичною блюз-роковою мантрою. Музичний критик Роберт Крістгау також звернув на неї особливу увагу, відзначивши масштабність звучання, яке він порівняв із симфонічним.

При цьому залишається невідомим, чи вдалося самій Мемфіс Мінні почути знамениту версію Led Zeppelin. Немає достовірних відомостей і про те, чи знала співачка про виконання іншої її композиції - "Me and My Chauffeur Blues" - гуртом Jefferson Airplane.

Мінні не дожила до того, як її пісня здобула світову популярність у виконанні британських рокерів. Після перенесеного інсульту останні роки життя вона провела в будинку для людей похилого віку в Мемфісі, пересуваючись у інвалідному візку. Співачка померла в 1973 році у віці 76 років.

Сьогодні ім’я Мемфіс Мінні відоме далеко не всім шанувальникам рок-музики. Проте її внесок у розвиток блюзу залишається значним. А пісня When the Levee Breaks, записана разом із чоловіком у 1929 році, продовжує лунати через десятиліття, нагадуючи про жінку, яка стояла біля витоків однієї з найвідоміших музичних інтерпретацій гурту Led Zeppelin.

Прослухати пісню можна тут

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