Онук засновника ювелірного дому Bulgari помер у Римі у віці 89 років; прощання з ним відбудеться 23 листопада.

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Помер Паоло Булгарі / колаж: Главред, фото: instagram.com/bvlgari

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Паоло Булгарі помер у Римі у віці 89 років

Він був онуком засновника ювелірного дому Bulgari

Родина назвала його найвидатнішим ювеліром нашого часу

У Римі у віці 89 років помер Паоло Булгарі - італійський ювелір і колишній віце-голова компанії Bulgari. Рідні називали його "найвидатнішим ювеліром нашого часу", а його смерть стала ще однією листопадовою втратою для індустрії моди.

Про смерть ювеліра з посиланням на заяву родини повідомило італійське видання Il Sole 24 Ore.

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У заяві близькі відзначили глибоку людяність Паоло Булгарі та його підприємницький талант. Вони назвали його людиною, яка любила Італію і представляла її у світі.

"Нас покинув найвидатніший ювелір нашого часу", - йдеться у заяві родини.

Прощання з Паоло Булгарі відбудеться в понеділок, 23 листопада, об 11:00 у римській базиліці Санта-Кроче-ін-Джерузалемме. Причина смерті не повідомляється.

Що відомо про Паоло Булгарі

Паоло Булгарі народився 8 жовтня 1937 року в Римі. Він був третім сином Джорджо Булгарі та онуком грецького ювеліра Сотіріо Булгарі, який наприкінці XIX століття відкрив у Римі перший магазин - основу майбутньої ювелірної імперії.

Після смерті Джорджо в 1966 році управління бізнесом перейшло до його сина Джанні та двоюрідної сестри Марини. У 1987 році, після відходу Джанні, компанію очолив Нікола Булгарі, а Паоло став його заступником.

Під керівництвом братів Булгарі компанія вийшла далеко за межі ювелірної справи:

компанія почала випускати годинники, аксесуари, шкіряні вироби та парфумерію;

у 1970-х бренд відкрив бутики в Нью-Йорку, Парижі, Женеві та Монте-Карло;

у 2004 році Паоло Булгарі разом із Франческо Трапані запустив мережу Bulgari Hotels.

Прикрасами бренду захоплювалися зірки світового кіно, зокрема Елізабет Тейлор. У 2011 році родина продала контрольний пакет акцій Bulgari французькому концерну LVMH за 4,3 млрд євро й отримала натомість 3,5% акцій LVMH.

Чим займався Паоло Булгарі в останні роки

У 2013 році Паоло Булгарі разом із братом Ніколою фігурував у розслідуванні справи про ймовірне ухилення від сплати податків. Обидва заперечували звинувачення, і 20 квітня 2018 року суд виправдав братів.

У листопаді 2019 року ювелір разом із дружиною заснував Фонд Паоло Булгарі, який підтримує освіту та професійну підготовку у віддалених районах Рима. Одним із проєктів фонду стало оновлення головної площі району Тор-Белла-Монака, яке було завершено в грудні 2023 року.

Як нагадує FashionUnited, про свою справу ювелір говорив коротко і без пафосу.

"Дизайн був моєю великою пристрастю", - казав Паоло Булгарі.

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