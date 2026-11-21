У Вашингтоні говорять про підготовку масштабного перемир’я між Україною та РФ.

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Трамп може піти на масштабну угоду з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп заявив про підготовку нового масштабного перемир’я

Переговори щодо нового припинення вогню тривають, повідомила Меланія Трамп

Вашингтон розглядає можливість поширення гуманітарних угод між Києвом і Москвою на ширше коло питань після успішної евакуації мешканців з Олешок у Херсонській області.

Американський лідер прокоментував підсумки гуманітарної операції, наголосивши на її значенні для порятунку мирних жителів, повідомляє Fox News.

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"Це було чудово. Це було перемир’я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над більш масштабним варіантом цього", - заявив Дональд Трамп.

Також глава Білого дому позитивно відгукнувся про участь першої леді Меланії Трамп у зусиллях щодо відновлення діалогу між Україною та Росією.

Позиція Меланії Трамп

Раніше Меланія Трамп повідомила, що контакти щодо нового припинення вогню тривають. Вона висловила надію, що домовленості про додаткове перемир’я можуть з’явитися ще до Різдва.

"Перш за все, я б дуже хотіла, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якщо Україна і Росія будуть готові. Переговори вже тривають, тому, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", - заявила раніше перша леді США.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський розповів про цілі Москви за межами України

Президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що російські амбіції можуть зачіпати не лише Україну, а й інші частини Європи. Серед держав, які він згадав у цьому контексті, - Фінляндія, Швеція, Угорщина та країни Балтії.

Окремо український лідер торкнувся питання американської військової присутності в Європі. За його словами, під час переговорів із представниками США розглядалися перспективи європейської безпеки після завершення війни та можливі зміни системи захисту регіону.

На думку Зеленського, Москва прагне вплинути на існуючий геополітичний порядок у Європі, зокрема на баланс сил, кордони та розподіл політичного впливу.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечував наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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