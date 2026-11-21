Пекін за допомогою церемоній показав США, що Росія - частина китайського проєкту, вважає Тарас Загородній.

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Путін пішов на гігантські поступки Китаю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Кремль

Головне із заяви:

Росія заплатила Китаю за місце за столом із Трампом і Сі

Пекін показав США Росію як частину китайського проєкту

Обговорювати Україну на зустрічі Китай не захотів

Глава країни-агресорки РФ Володимир Путін, імовірно, пішов на гігантські поступки Китаю, щоб опинитися за одним столом із Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом. Сама ж зустріч трьох лідерів у Китаї була насамперед самітом США та Китаю, а Росію Пекін представив там як "ручну собачку". Таку оцінку дав політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

Загородній переконаний, що участь у тристоронніх переговорах обійшлася Кремлю недешево.

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"По суті, це була одна з проміжних зустрічей Трампа та Сі, на яку також запросили Путіна. Причому не просто так, не задарма. І невідомо, скільки коштувало Путіну опинитися за цим столом. Гадаю, що Росія пішла на гігантські поступки Китаю. Адже її участь у переговорах із Трампом і Сі дозволила показати, що Росія все ще залишається в клубі наддержав і рівна Китаю та США. За таке Москві, напевно, довелося заплатити дорого", - сказав Загородній.

Навіщо Пекін показав Росію як ручну собачку

На думку експерта, Китай використав протокол зустрічі, щоб надіслати сигнал Вашингтону.

"У свою чергу Пекін за допомогою китайських церемоній показав Сполученим Штатам, що Росія є частиною китайського проєкту, ручною собачкою, яка виконує команди китайців", - зазначив Загородній.

Він також звернув увагу на розстановку лідерів на спільному фото. За словами експерта, Китай "віджав" на ньому не лише Росію, а й Японію.

Американці ж, як вважає Загородній, прибули на зустріч у сильнішій позиції. Перед нею Трамп з'їздив на Філіппіни, і експерт розцінює це як сигнал, що США не відмовляються від тиску на Китай через Японію, Тайвань і Філіппіни.

"Американці прибули у посиленій диспозиції, оскільки до цієї зустрічі з Сі вони витіснили китайців із Венесуели та продемонстрували Близькому Сходу, що Китай не може забезпечувати безпеку в цьому регіоні - це можуть зробити лише США та Ізраїль. Усе це також було чинниками тиску на Китай", - пояснив експерт.

Непублічно, припускає Загородній, сторони могли обговорювати питання ринків і штучного інтелекту. Він наголосив, що це була проміжна зустріч і подібних зустрічей у Трампа та Сі буде ще багато.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Чому Китай не захотів обговорювати Україну на зустрічі з Трампом

Загородній зазначив, що Путін прагнув підняти на зустрічі українське питання, однак Пекін цього не допустив.

"А те, що намагався мимрити Путін, не має значення. Він дуже хотів підняти на цій зустрічі питання України, але китайці не мають наміру його обговорювати, бо не хочуть бути зганьбленими", - наголосив фахівець.

Позицію Китаю експерт пов'язав з ударом по Кримському мосту, який, за його словами, став фоном зустрічі.

"Тим більше, фон цієї зустрічі був переконливим: Україна показала клас, знищивши проліт Кримського мосту. У Пекіні чудово розуміють, що Україна продовжуватиме воювати й ще не раз продемонструє, що Росія - це аж ніяк не наддержава, раз не може забезпечити свою безпеку", - пояснив Загородній.

Головну роль у Китаї, на думку експерта, відігравали лише два лідери.

"Одним словом, це був, здебільшого, саміт Трампа і Сі, а всі решта були там для огляду їхніх союзників", - сказав він.

Водночас голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в коментарі Фактам ICTV не погодився з тим, що Китай принизив Путіна.

"Я не поділяю дуже популярну в нас думку, що це було приниженням Путіна. Ні, це не було приниженням. Просто Путіна поставили на те місце, де його бачать у Китаї. Але Росія, як була, так і буде далі союзником Пекіна, молодшим партнером. Проте аж ніяк не маріонеткою", - сказав Фесенко.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, лідери США, Китаю та Росії провели переговори в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Офіційно серед головних тем тристоронньої зустрічі називали скорочення ядерних озброєнь.

Ще до переговорів зустріч трьох лідерів порівнювали з Ялтинською конференцією. Чого чекати від нової Ялти, аналізували експерти. Вони оцінювали роль Китаю та можливі наслідки для України і Європи.

Після зустрічі ситуацію прокоментували й інші аналітики. Один з них пояснив, чому Україна залишилася за бортом переговорів Трампа, Сі та Путіна. Тристоронні переговори тривали менше двох годин.

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