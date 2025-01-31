Серія ударів без втрати техніки: на РФ налітають унікальні дрони ЗСУ - Forbes

Російську нафтову інфраструктуру могли атакувати унікальні безпілотники.

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Унікальні українські дрони змінюють хід війни / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Про що каже Forbes:

В України з’явилися БПЛА, здатні завдавати повторні удари

Україна могла застосувати унікальні БПЛА проти російських НПЗ та трубопроводів

Україна, ймовірно, має нові безпілотники, здатні скидати боєприпаси по цілях і повертатися назад на базу. Це дозволяє одному дрону атакувати кілька об'єктів за період служби, зокрема нафтопереробні заводи або помпові станції. Про це пише Forbes.

29 січня ввечері або вранці наступного дня такі БПЛА могли бути використані для атаки на російську нафтову інфраструктуру.

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Forbes пише, що безпілотники 14-го окремого безпілотного літального полку ЗСУ завдали удару по помповій станції трубопроводу "Дружба" на кордоні Росії та Білорусі у Брянській області.

Трубопровід "Дружба" є одним із найбільших у світі й має стратегічне значення для російської нафтогазової галузі.

Внаслідок удару спалахнула велика пожежа, яку зафіксували навіть супутники NASA, що виявляють займання.

"Судячи з вогню, удар був точним", — зазначив естонський аналітик WarTranslated в соцмережі X.

Нафтопровід "Дружба" - інфографіка / Главред

Атаки на Росію - що відомо

Як повідомляв Главред, БпЛА атакували станцію "Дружба" в Брянській області. Підтвердження про сильний вибух з боку розподільчої станції нафтопроводу "Дружба" дали мешканці селище Мамай.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів деталі потужних прильотів під Ростовом. У результаті пошкоджено обладнання, підприємство зупинило роботу.

Окрім цього, за даними Генштабу, Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ у Росії. ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

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