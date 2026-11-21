Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до трьох, серед них - двоє дітей.

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Росія атакувала Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до трьох

Серед постраждалих внаслідок удару РФ - двоє дітей

Вибухи пролунали у Запоріжжі внаслідок удару РФ у суботу ввечері, 21 листопада.

Кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до трьох, серед них двоє дітей, повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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"Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Постраждалим надано всю необхідну медичну допомогу", - написав він.

Зазначимо, що раніше Семікін повідомляв про одну поранену дитину у Вознесенівському районі міста.

Додамо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував Запоріжжя КАБами, а згодом також і ударними дронами.

/ Інфографіка: Главред

Як далекобійна зброя може змінити ситуацію у війні з РФ

Раніше повідомлялося, що одним із можливих способів стримування російських атак може стати вплив на стратегічно важливі об’єкти на території РФ, включаючи Москву. Для реалізації такої стратегії Україні знадобилися б балістичні ракети.

Такий підхід отримав назву "іранська оборона". Його основна ідея полягає у створенні для супротивника додаткових ризиків за рахунок можливостей далекобійного озброєння та тиску на найбільш значущі об’єкти.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, проте влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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