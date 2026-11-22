Квартири зруйновано з першого по п'ятий поверх, на місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Удар по житловому будинку на Київщині 22 листопада / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

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Атака дронів пошкодила п'ятиповерхівку у Вишгородському районі

Під завалами можуть бути люди, триває пошукова операція

Поранено двох людей, серед них підліток

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У ніч проти 22 листопада російські безпілотники атакували Київщину. У Вишгородському районі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами можуть бути люди, двоє людей постраждали, серед них підліток. Про це повідомляє очільник Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Зазначається, що багатоквартирна будівля зазнала серйозних ушкоджень по всій висоті.

"Виникла пожежа та зруйновано квартири від першого до п’ятого поверху. Рятувальники проводять евакуацію мешканців", - наголосив Ткаченко.

Голова області не виключає, що під уламками є люди. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Вибухова хвиля зачепила й сусідні будівлі. Пошкоджено дитячий садок, розташований поруч, а також приміщення магазину.

Що відомо про постраждалих

За даними місцевої влади, постраждало двоє людей, серед них дитина.

Підліток отримав численні осколкові поранення руки, його доправили до лікарні. У 22-річної дівчини різані рани стопи, медики допомогли їй на місці, без госпіталізації.

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, психологи та бригада екстреної медичної допомоги.

Згодом рятувальники показали наслідки атаки на Київщині і уточнили, що під удар потрапило селище Димер у Вишгородському районі.

Тривогу оголошували кілька разів

Після опівночі у Вишгородському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Остання, жовтого рівня, тривала з 04:48 до 05:04.

Військові попереджали, що на північ Київщини летять реактивні БпЛА.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Чи можна повністю захистити міста від російських ударів: думка експерта

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі наголосив, що стовідсоткового захисту від ракетно-дронових атак не існує. Водночас, на його думку, це не скасовує потреби захищатися всіма доступними засобами.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - наголосив фахівець.

Гончар також нагадав, що тактика масованих ударів не нова для Росії: подібні атаки агресор уже проводив восени 2022 року.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - пояснив Гончар.

Масована атака на Україну - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 листопада Росія атакувала Україну понад 480 ракетами та дронами. За даними Повітряних сил, сили ППО збили або подавили 462 цілі, серед них 79 крилатих ракет і 380 безпілотників. Атака тривала від вечора 19 листопада до ранку, влучання зафіксували на 23 локаціях.

Під ударом опинилися Київ і ще дев'ять областей. Унаслідок нічного обстрілу загинули восьмеро людей, ще 28 постраждали. У Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги, поранено чотирьох людей.

У Києві вибухи лунали двома хвилями вночі. Через удари були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Південний і Дарницький мости, серед загиблих у столиці - троє працівників Київводоканалу. Після атаки частина споживачів у Києві та низці областей залишилася без світла.

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