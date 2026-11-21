Фінські прикордонники назвали українські дрони причиною пожежі на контейнеровозі, який може навіть затонути.

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Українські дрони підпалили російський контейнеровоз / Колаж: Главред, фото: Прикордонна служба Фінляндії, 434 полк безпілотних систем 15 армійського корпусу

Що сталося:

Контейнеровоз Sparta II уразили дрони у водах РФ

Судно без керування знесло у фінські води

Пожежу не загасили, можливі вибухи

Російське судно, яке 21 листопада загорілося у Фінській затоці, уразили українські безпілотники. За фінською версією, після удару в територіальних водах країни-агресорки контейнеровоз Sparta II втратив керування, і його знесло у фінські територіальні води. Про це заявив представник Прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн в ефірі Yle.

За його словами, відповідальність за рятувальну операцію на морі перейшла до Фінляндії. Навколо судна встановили заборонену зону, а екіпаж намагається загасити пожежу. Рятувальні дії на морі координують фінські прикордонники.

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Ільїн визнав, що фінська сторона не знає, що саме перевозить контейнеровоз. За даними Yle, судно перебуває під санкціями та пов'язане з Міноборони РФ.

"Більш детальної інформації про вантаж немає, тому я не можу сказати, наскільки великий ризик вибуху. Річ у тім, що пожежу ще не взяли під контроль, тому можливо, що вибухи там все ще відбуватимуться. Якщо пожежа триватиме неконтрольовано протягом тривалого часу, корабель може навіть затонути", - сказав Ільїн.

Водночас він наголосив, що ситуація не становить загрози для морського судноплавства чи людей. Рішення, чи евакуйовувати екіпаж до Фінляндії або буксирувати судно до фінського порту, поки не ухвалене.

Що відомо про атаку у Фінській затоці

Уранці 21 листопада Армія оборони Фінляндії виявила атаку безпілотника на російське торгове судно у східній частині Фінської затоки, повідомила Європейська правда. Фінські військові запровадили тимчасові авіаційні та морські обмеження в цьому районі й поінформували союзників.

Офіційна Москва не коментувала заяву фінських прикордонників. Україна також публічно не брала на себе відповідальності за удар.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Чому удари по російських суднах на Балтиці можуть почастішати

Військовий моряк у відставці, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в інтерв'ю Главреду пояснював, що Росія дедалі активніше переводить судна тіньового флоту на балтійський маршрут.

"Тому наразі більшість тіньового флоту переорієнтовується саме в бік Балтійського маршруту", - зазначав експерт.

За його оцінкою, відсутність протидії на Балтиці лише заохочує Кремль до нових провокацій.

"Якщо ж на Балтиці ніхто не може цьому протидіяти, то масштаби диверсій зростатимуть, як і ареал цих атак", - наголосив Лакійчук.

Удари по РФ на Балтиці - новини за темою

Як повідомляв Главред, уранці 21 листопада у Фінській затоці спалахнуло російське вантажне судно. Ленінградський губернатор Олександр Дрозденко стверджував, що судно атакували два дрони приблизно за три морські милі від російського кордону. Калінінградська влада заявляла, що екіпаж евакуюють, а постачання в регіон не постраждають.

До цього під удар потрапив порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. За даними СБУ, в порту уразили носій крилатих ракет "Калібр" під час атаки на порт. Усть-Луга розташована на узбережжі Фінської затоки.

Згодом наслідки атаки на порт зафіксували супутники. На знімках видно масштабні пожежі на паливному хабі в Усть-Лузі. Порт є одним із ключових вузлів експорту російської нафти.

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