У центральних і північно-західних областях сніговий покрив може почати утворюватися вже з понеділка.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

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Коли в Україні почнеться мокрий сніг

Наскільки сильними будуть морози наприкінці листопада

Уже з неділі, 22 листопада, дощі в Україні почнуть змінюватися мокрим снігом. Місцями дороги вкриє ожеледиця, а наприкінці наступного тижня на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі Факти ICTV.

За її словами, в країну приходить погода пізньої осені із зимовими рисами. У неділю та понеділок умови погіршаться: місцями можливі налипання мокрого снігу та ожеледь, а з понеділка в центральних і північно-західних областях може почати формуватися сніговий покрив. Морози при цьому щодня посилюватимуться.

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"З 21 листопада з північного заходу до нас вже буде переміщуватися атмосферний фронт, він буде холодним, і за ним почне поширюватися саме холодне повітря. Тиск зазнаватиме коливань, вологість залишатиметься високою, а ось температура поступово знижуватиметься", - зауважила синоптикиня.

Погода в Україні 21 листопада / фото: meteoprog

У неділю, 22 листопада, вночі по всій країні, крім заходу, а вдень на півночі пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Уночі та зранку на дорогах заходу, півночі й більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Температура вночі від +2 до -4 градусів, вдень 0…+5 градусів. На півдні, сході та Дніпропетровщині цілодобово +2…+8 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні 22 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода до 25 листопада

Понеділок, 23 листопада, буде хмарним. Уночі на півночі піде невеликий сніг, на південному заході помірний дощ. Удень на півночі та в більшості західних областей очікується невеликий сніг, на решті території помірні опади.

На півдні та сході місцями пройде сильний дощ, а в центрі значні опади супроводжуватимуться налипанням мокрого снігу та ожеледдю. Ожеледиця на дорогах прогнозується на заході, півночі й у більшості центральних областей.

"І, до речі, 23 листопада під час проходження південного циклону також можуть бути пориви вітру. У південній частині подекуди вони сягатимуть 15-20 м/с. А 24 листопада такої тенденції не буде, але зниження температури продовжиться", - додає Птуха.

Уночі в понеділок буде від +2 до -4 градусів, вдень 0…+5 градусів. На півдні вночі +3…+8 градусів, вдень +8…+13 градусів. У Карпатах цілодобово -1…-6 градусів.

Погода в Україні 23 листопада / фото: meteoprog

У вівторок, 24 листопада, вночі пройде помірний дощ із мокрим снігом, на сході місцями сильний, на заході невеликий сніг. Удень сніг випадатиме по всій країні, крім півдня та сходу.

Температура цілодобово від -4 до +2 градусів, вночі на сході й удень на крайньому півдні +2…+7 градусів. У Карпатах -3…-8 градусів.

Погода в Україні 24 листопада / фото: meteoprog

У середу, 25 листопада, сніг прогнозують на заході та північному сході, решта території обійдеться без істотних опадів. Уночі -1…-6 градусів, вдень від -3 до +2 градусів, на півдні до +6 градусів.

Коли можливі морози до -14 градусів

Птуха відзначила, що 26-27 листопада істотних опадів в Україні не очікується. 28-29 листопада сніг пройде по всій країні, крім сходу, а на Закарпатті та півдні він випадатиме разом із дощем.

Уночі в ці дні буде 0…-7 градусів, вдень від -2 до +4 градусів. Водночас найхолоднішою стане ніч на 28 листопада: на північному сході місцями до -10….-14 градусів. Однак на південному заході країни того ж дня буде +4…+10 градусів.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що на вихідних 21-22 листопада погода в Україні буде теплішою за кліматичну норму, але в неділю прийде похолодання. Вночі на півночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні упродовж найближчих днів стане поступовим переходом до нових синоптичних реалій. Вже у неділю почне холоднішати, а в понеділок вдень стовпчики термометрів опустяться до нуля.

Водночас синоптик Віталій Постригань заявляв, що наступний робочий тиждень буде холодним, із більш вираженим зимовим характером. Очікуються сніг і мокрий сніг, місцями може утворитися нестійкий сніговий покрив. На дорогах зберігатиметься ризик ожеледиці.

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