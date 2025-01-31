Війська КНДР вивели з фронту через величезні втрати - NYT

Північнокорейські війська не були помічені на фронті близько двох тижнів.

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Північнокорейці можуть повернутися після додаткової підготовки / Колаж: Главред, фото: t.me/WarArchive_ua, ua.depositphotos.com

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Війська КНДР виведені з лінії фронту в Курській області

Північнокорейські сили зазнали великих втрат

Рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може бути тимчасовим

Північнокорейські солдати, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, були відкликані з лінії фронту після важких втрат. Про це пише The New York Times з посиланням на українські та американські офіційні особи.

Як пише видання з посиланням на джерела, північнокорейські війська не були помічені на фронті близько двох тижнів.

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При цьому наголошується, що рішення відвести північнокорейські війська з лінії фронту може бути не постійним. Північнокорейці можуть повернутися після отримання додаткової підготовки або після того, як росіяни вигадають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких важких втрат.

NYT цитує головкома ЗСУ Олександра Сирського, який говорив, що всього за три місяці лави північнокорейців скоротилися вдвічі.

"Українські війська, які билися проти північнокорейців, описують їх як лютих воїнів. Але дезорганізація в їхніх лавах і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до зростання втрат", - сказав журналістам український офіційний представник.

Також повідомляється, що з моменту прибуття на поле бою північнокорейські солдати були надані самі собі, просуваючись уперед з невеликою кількістю бронетехніки і рідко зупиняючись для перегрупування або відступу.

За даними американської розвідки, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сам запропонував відправити війська на допомогу армії РФ у Курській області. Російський диктатор Володимир Путін швидко підтримав цю ідею.

"Багато з солдатів входять до числа найбільш підготовлених спецпідрозділів Північної Кореї, але росіяни, мабуть, використовували їх як піхотинців, відправляючи їх хвилями через поля, усіяні мінами, щоб їх скосив сильний український вогонь", - ідеться в статті.

​Армія КНДР - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Солдати КНДР на війні проти України - останні новини

Як повідомляв Главред, північнокорейські солдати зазнали значних втрат у боях на території Курської області. Наразі вони проводять з російськими командирами і своїми офіцерами "роботу над помилками", щоб поліпшити тактику дій.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що КНДР прискорила підготовку військ до відправки в РФ. З 11 тис. солдатів КНДР, розгорнутих на Курщині, близько 300 загинули і 2700 були поранені.

Розвідка Великої Британії розкрила проблеми ворога на Курщині: військові КНДР уже буквально закінчуються.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем M1989 Koksan, які спочатку розроблялися для ударів по Південній Кореї. За словами начальника військової розвідки України Кирила Буданова, ці далекобійні гаубиці та реактивні системи залпового вогню M1991 вже застосовуються на фронті.

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