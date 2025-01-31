Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ у Росії - Генштаб

Внаслідок удару безпілотників зазнав ураження НПЗ з проєктною потужністю топ-10 по усій Росії.

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Україна продовжить ослаблювати Росію, шляхом ударів по важливих об'єктах / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ілюстративне, УНІАН

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Українські сили завдали удару по важливому НПЗ

Завод, що вдалося уразити, забезпечував окупаційну армію

У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Нафтопереробний завод, що знаходиться у Волгоградській області країни-агресорки Росії, як повідомляють у Генштабі ЗС України, за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

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НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Також цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії, тому українські сили атакували його, внаслідок чого зафіксовані спалахи та вибухи в районі заводу. Результати вогневого ураження уточнюються.

"Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме", - додали у Генштабі.

Удари України по НПЗ та нафтобазах РФ - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, російська нафтобаза у Воронезькій області зазнала повторної атаки безпілотників, внаслідок чого на важливому об'єкті РФ сталася пожежа.

Декілька днів тому стало відомо, що країна-агресор РФ була вкотре атакована дронами. У результаті спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області.

Напередодні в Рязані, що в країні-агресорці Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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