Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ у Росії - Генштаб

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- Українські сили завдали удару по важливому НПЗ
- Завод, що вдалося уразити, забезпечував окупаційну армію
У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".
Нафтопереробний завод, що знаходиться у Волгоградській області країни-агресорки Росії, як повідомляють у Генштабі ЗС України, за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ.
Також цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії, тому українські сили атакували його, внаслідок чого зафіксовані спалахи та вибухи в районі заводу. Результати вогневого ураження уточнюються.
"Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме", - додали у Генштабі.
Удари України по НПЗ та нафтобазах РФ - останні новини
Нещодавно, як писав Главред, російська нафтобаза у Воронезькій області зазнала повторної атаки безпілотників, внаслідок чого на важливому об'єкті РФ сталася пожежа.
Декілька днів тому стало відомо, що країна-агресор РФ була вкотре атакована дронами. У результаті спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області.
Напередодні в Рязані, що в країні-агресорці Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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