Окупанти здійснили 'жест доброї волі' на Курщині: в ССО озвучили деталі

Втрати серед військових КНДР змушують Росію переглядати тактику їхнього використання.

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Північнокорейські війська зазнали значних втрат / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

Головне про ситуацію на Курщині:

Присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається

Пхеньян відкликає своїх солдатів через втрати

The New York Times повідомило, що війська КНДР виведені з лінії фронту в Курській області. Цю інформацію також підтвердили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Речник ССО полковник Олександр Кіндратенко заявив, що північнокорейських вояк не бачили на Курщині вже приблизно три тижні.

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат вони змушені були відійти", — сказав він в коментарі "Українській правді". відео дня

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Американські офіційні особи припускають, що рішення про відведення північнокорейських військових із лінії фронту може бути тимчасовим. Вони не виключають, що КНДР може відправити своїх солдатів назад після додаткової підготовки або якщо Росія знайде нові способи їхнього використання, щоб зменшити великі втрати.

У листопаді 2024 року до Росії прибуло близько 11 тисяч військових із Північної Кореї. За словами командувача ЗСУ Олександра Сирського, за три місяці їхня чисельність скоротилася вдвічі, що свідчить про високі втрати серед цього контингенту.

Бої в Курській області - що відомо

Як повідомляв Главред, в ЦПД нещодавно розповіли, чому війська КНДР відступили на Курщині. Через ефективні дії українських безпілотників і артилерії північнокорейські солдати зазнали значних втрат.

Аналітики ISW також підтвердили просування українців на Курщині. Окрім цього, ЗСУ знищили чергову механізовану атаку ворога.

Своєю чергою генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив, для чого ЗСУ утримувати Курщину. Він звернув увагу на військово-політичний аспект.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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