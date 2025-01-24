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КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

Альона Вороніна
24 січня 2025, 10:50
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Північна Корея вже втратила в Курській області щонайменше 300 військових убитими і близько 2700 пораненими.
КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї
КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ/ колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Коротко:

  • КНДР прискорила підготовку додаткових військ до відправлення в Росію
  • З 11 тис. солдатів КНДР, розгорнутих на Курщині, близько 300 загинули і 2700 були поранені

У Курській області країни-агресорки Росії уже загинули щонайменше 300 північнокорейських солдат і були поранені близько 2700. Зараз КНДР прискорює підготовку до відправлення у Росію додаткових сил.

Про це заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, повідомили у південнокорейському інформаційному агентстві Yonhap.

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У південнокорейській розвідці зазначили, що з 11 тисяч солдат КНДР, які були розгорнуті в Курській області Росії, вбито щонайменше 300 солдатів і поранені близько 2700. На тлі втрат і появи полонених північнокорейських солдат Пхеньян прискорює підготовку до додаткового розгортання своїх військ у Росії.

"Оскільки минуло близько чотирьох місяців після розгортання військ у війні між Росією та Україною, передбачається, що (Північна Корея) прискорює підготовку до додаткових заходів і розгортання на тлі численних втрат і появи полонених", – зазначається в повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

Також розвідка стверджує, що у КНДР триває підготовка до запусків із застосуванням передової зброї – супутника-шпигуна чи міжконтинентальної балістичної ракети.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР/ Інфографіка: Главред

Солдати КНДР на війні проти України – останні новини

Раніше у NYT зазначили, що Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР. Північна Корея вже втратила майже половину військових, яких відправила до Росії, тому змушена перекидати підкріплення.

Також раніше Главред повідомляв, що КНДР перекине для Росії нові війська – аналітики розкрили важливі цілі та терміни. Північнокорейські війська перед відправкою до Курської області проходять навчання у східних регіонах Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет – Буданов розкрив загрози. Більшість зброї КНДР використовується або проти українських військ, або для навчання в Росії.

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