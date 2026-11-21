Українські красуні неодноразово потрапляли до п’ятірки найкращих конкурсу, але поки що жодній із них не вдалося здобути головну корону.

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"Міс Всесвіт" - Олеся Стефанко та Діана Гаркуша / колаж: "Главред", скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Який історичний рекорд встановила Олеся Стефанко

Чому національний костюм Діани Гаркуші викликав резонанс у 2014 році

Як Анна Пославська проклала Україні шлях до фіналу "Міс Всесвіт"

Хто представлятиме Україну на "Міс Всесвіт" у 2026 році

За роки участі в престижних світових конкурсах краси українські моделі не раз доводили, що здатні конкурувати з головними красунями планети. Виходи в топ-5 "Міс Всесвіт" приносили дівчатам не тільки міжнародне визнання, а й вигідні модельні контракти. Главред розповість, яких успіхів досягли українські красуні та як склалися їхні долі.

Олеся Стефанко: історичний рекорд України

Найвище досягнення України за всю історію конкурсу "Міс Всесвіт" належить уродженці Івано-Франківської області Олесі Стефанко. У вересні 2011 року, будучи студенткою Національного університету "Одеська юридична академія", вона представляла країну в бразильському Сан-Паулу й завоювала почесний титул 1-ї віце-міс, поступившись короною лише представниці Анголи Лейлі Лопес.

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Олеся Стефанко - перша віце-Міс Всесвіт / фото: missukraineuniverse.com

На фінальному етапі журі підкорили її ерудиція та чітка життєва позиція: відповідаючи на запитання про те, на місці якої історичної особистості вона хотіла б опинитися, Олеся назвала Клеопатру, підкресливши, що кожна жінка здатна стати сильним лідером і досягти успіху.

Тріумф на світовому подіумі відкрив перед Стефанко нові горизонти: у 2014 році вона переїхала до Нью-Йорка, де будувала модельну кар’єру та вивчала мистецтвознавство. У 2016 році Олеся вийшла заміж за IT-підприємця Сергія Алісеєнка і переїхала до сонячного Маямі. У шлюбі у пари народилося двоє дітей. Сьогодні Стефанко активно веде блог в Instagram, де виступає амбасадором жіночого фізичного та психічного здоров’я.

Як виглядає Олеся Стефанко зараз / фото: instagram.com, Олеся Стефанко

"Наречена війни" Діана Гаркуша

Харків'янка Діана Гаркуша завоювала титул 2-ї віце-міс конкурсу "Міс Всесвіт - 2014", посівши 3-тє місце. Причому шанс виступити на світовій арені випав їй після того, як переможниця національного відбору Анна Андрес відмовилася від корони.

Діана Гаркуша в образі "Нареченої війни" / скрін з відео

Фінал конкурсу відбувся в січні 2015 року в Маямі, а виступ Діани став одним із найемоційніших моментів шоу. Вона вийшла на сцену в глибоко символічному національному костюмі "Наречена війни" від дизайнерки Людмили Бушинської - чорно-вишневій сукні з маками та терновим вінком - і закликала світ підтримати Україну.

Після гучного успіху на конкурсі Діана продовжила модельну кар’єру. Сьогодні вона багато подорожує Європою та США, а за її життям в Instagram стежить близько мільйона підписників. Дівчина також активно займається гуманітарною та благодійною діяльністю.

Як зараз виглядає Діана Гаркуша / фото: instagram.com, Діана Гаркуша

Куди зникла Анна Пославська

Уродженка Нової Каховки Херсонської області Анна Пославська увійшла в історію як перша українка, якій вдалося пробитися до фінальної п’ятірки "Міс Всесвіт". У 2010 році на конкурсі в Лас-Вегасі вона обійшла понад 80 конкуренток з усього світу й посіла почесне 4-те місце, отримавши титул 3-ї віце-міс. Глядачам і суддям Анна особливо запам’яталася ефектним національним костюмом із справжніх пшеничних колосків, створеним дизайнеркою Мариною Асаулюк.

Анна Паславська - третя віце-Міс Всесвіт / скрін з відео

Після повернення з престижним титулом Паславська отримала низку вигідних модельних контрактів за кордоном і переїхала до Нью-Йорка. Однак з часом модель вирішила кардинально змінити спосіб життя. З 2018 року Анна практично зникла з медіапростору, перестала активно вести соціальні мережі та давати інтерв’ю. За інформацією в мережі, вона вийшла заміж і веде закрите сімейне життя у США.

Анна Пославська веде приватний спосіб життя / скріншот із відео

Хто представлятиме Україну на "Міс Всесвіт - 2026"

Українки продовжують боротьбу за головну корону одного з найпрестижніших світових конкурсів краси. У 2026 році конкурс відбудеться в Пуерто-Рико, а його фінал заплановано на 24 листопада. Для представниці України це можливість не тільки перевершити досягнення попередниць, а й вкотре нагадати світові про силу, культуру та красу сучасної країни.

Анна Ніконова в костюмі "Золота пектораль" / фото: instagram.com, Анна Ніконова

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт - 2026" представляє киянка Анна Ніконова, психологиня та випускниця магістратури Кембриджського університету. Вона вже привернула увагу мережі національним костюмом "Золота пектораль" від Catolic Atelier. Вбрання прикрашене бурштином, перлами та стріляними гільзами на рукавах, як нагадування про сучасну боротьбу країни за свободу. Користувачі соцмереж високо оцінили свіжий концептуальний підхід до образу, який відрізняється від звичних стилізацій українського народного костюма.

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