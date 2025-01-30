Зеленський провів 'довгу розмову' з Будановим: 'Важливо діяти активно'

Зеленський розповів, що щодо фронту і військової операції в Курській області РФ йому доповідав головком ЗСУ Олександр Сирський.

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Зеленський провів "довгу розмову" з Будановим / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГУР МО України

Коротко:

Зеленський подякував 225 окремому штурмовому батальйону

Буданов розповів про "наші завдання і перспективи"

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою військової розвідки Кирилом Булановим щодо сценаріїв війни, яку розпочала Росія. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні 30 січня

Зеленський розповів, що щодо фронту і військової операції в Курській області РФ йому доповідав головком ЗСУ Олександр Сирський.

відео дня

"Є за що відзначити наші бригади, і особливо - 225-й окремий штурмовий батальйон - сміливо і наполегливо знищують ворога, а також - 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду - молодці, хлопці! І сьогодні подяка Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки", - додав президент.

За словами Зеленського, дуже важливо, щоб "кожен день давав нові результати" і такими результатами "ставали втрати ворога, втрати Росії".

"Була також сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв, - поінформував президент. - Важливо діяти активно".

Дивіться вечірнє відеозвернення Зеленського:

Останні заяви Буданова:

Як повідомляв Главред, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що під час закритої зустрічі між народними депутатами та представниками Сил оборони, керівник ГУР Кирило Буданов нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не почнуться "серйозні переговори".

Заява, приписана керівнику ГУР Кирилу Буданову, в якій йшлося про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів", є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Кирило Буданов прокоментував поширену раніше інформацію про те, що він нібито заявив народним депутатам про "загрозу існуванню України", якщо мирні переговори не розпочнуться до літа. При цьому в якості свого коментаря Буданов розповів широко відомий анекдот.

Більше новин:

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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