Витік із закритої зустрічі з Будановим: СБУ завела справу через "злив" держтаємниці

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

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СБУ розслідує витік із закритої зустрічі з Кирилом Будановим / Колаж: Главред, фото: СБУ, ГУР

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Відкрито провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці

Розслідування триває за ч.2 ст. 328 КК

Служба безпеки України відкрила провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці особами під час закритого засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в прес-службі СБУ.

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"28 січня 2025 року слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості було безпосередньо довірено під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України", - сказали у відомстві.

Досудове розслідування триває і здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України.

У чому причина скандалу

Раніше ЗМІ опублікували нібито цитату Буданова, яку переказав журналістам один із нардепів на умовах анонімності.

Ішлося про те, що Буданов на закритій зустрічі з депутатами нібито сказав, що "до літа" необхідно почати мирні переговори, тому що потім можуть початися процеси, які "загрожуватимуть існуванню України".

Раніше повідомлялося про те, що заява, приписана керівнику ГУР Кирилу Буданову, в якій йшлося про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів", є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Як повідомляв Главред, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що під час закритої зустрічі між народними депутатами та представниками Сил оборони, керівник ГУР Кирило Буданов нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не почнуться "серйозні переговори".

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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