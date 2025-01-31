'Великих надій поки що немає': Морозов назвав найкоротший шлях припинити війну

Якщо виникнуть сили, які спробують припинити криваве свято Путіна, США їх підтримають.

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Морозов назвав найкоротший шлях припинити війну/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube, 4-я ОТБр

Основні тези Морозова:

Якщо всередині РФ виникнуть сили, які спробують зупинити Путіна, США їх підтримають

Найкоротшим шляхом все припинити була б заміна Путіна на будь-кого іншого

Проте поки що немає великих надій, що хтось скине Путіна і замінить його

У США розглядається варіант, що хтось може скинути російського диктатора Володимира Путіна і замінити його. Проте такий варіант розглядається реалістично: такого ніхто не планує, але якщо всередині країни-агресорки Росії виникне якась сила, яка спробує скинути Путіна, то Сполучені Штати цю силу підтримають.

Найкоротшим шляхом все припинити була б заміна Путіна на будь-кого іншого. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду.

"Звичайно, він розглядається (сценарій, що Путіна хтось може замінити – ред.). Але він розглядається реалістично, тобто ніхто такого ніколи не планує. Це як із так званими помаранчевими революціями: в реальності ж їх ніхто не планує, але якщо раптом населення виходить і протестує і добре видно, що половина парламенту проти, то, звісно, всі підтримують ту половину парламенту, яка виступає за демократію", – зазначив Морозов.

Він наголосив, що США підтримають сили, які намагатимуться скинути Путіна, якщо такі сили в РФ коли-небудь виникнуть.

"Тут та сама ситуація. Я не сумніваюся в тому, що всі готові до того, що якщо раптом у Російській Федерації виникне ситуація, за якої виникають якісь "здорові сили", які збираються припинити все це криваве свято, яке Путін розв'язав, то їх, звісно, буде негайно підтримано. Немає сумніву, що всі придивляються – і європейські країни, і Вашингтон – а хто в Росії взагалі, значить, міг би утворити такий альянс припинення бійні", – сказав політичний філософ.

Проте, за його словами, Трамп – це не та людина, яка розраховує на демократію в Росії. Він республіканець і добре видно, що йому взагалі байдуже, які там режими в яких країнах – чи там демократія чи ні, дотримуються чи ні там парламентських норм.

"Найкоротшим шляхом все припинити була б заміна Путіна на будь-якого іншого. На Мішустіна, Собяніна – не важливо, але просто на людину, яка буде прагнути мінімізувати наслідки цієї війни, зокрема для Російської Федерації. Але на це поки що, наскільки ми бачимо, немає великих надій", – зазначив Морозов.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про варіанти завершення війни в Україні:

Чи може Трамп допомогти завершити війну в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Трамп надіслав сигнал – в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни. Дональд Трамп надіслав країнам комунікаційний сигнал, окресливши певний курс щодо переговорів та наслідків для Росії, зазначив Коваленко.

Також раніше держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни. Марко Рубіо заявив, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти своїх "максималістських цілей".

Нагадаємо, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов дав відповідь, чи зможе США вплинути на Китай, щоб спонукати його поговорити з Путіним про можливе припинення вогню.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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