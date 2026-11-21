Окупанти вже спустили водолазів і вивчають, як витягнути з води обвалену автомобільну частину переправи.

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РФ чекають місяці складних робіт на Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, СБУ

Головне із заяви:

Підйом прольоту займе щонайменше кілька місяців

Росіяни спустили водолазів для обстеження

Міст атакували тричі за тиждень

Країні-агресорці РФ знадобиться щонайменше кілька місяців лише на те, щоб підняти з води й відвести пошкоджену автомобільну частину Кримського мосту. Наразі окупанти обстежують конструкцію та шукають спосіб її витягнути. Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара на зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, передає Укрінформ.

Глава Міноборони окреслив, скільки часу знадобиться росіянам лише на перший етап робіт на переправі.

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"Ми оцінюємо час, коли вони здійснять підйом і відведення цієї конструкції (автомобільної частини Кримського мосту - ред.) у період від декількох місяців", - сказав Хмара.

За словами міністра, нині росіяни обстежують пошкодження і залучили до цього водолазів.

"Ми точно розуміємо, що вони зараз проводять своє дослідження. Вони спустили водолазів, вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти і відтягнути пошкоджений елемент до мосту", - додав Хмара.

Що відомо про удари по Кримському мосту

Уперше цього тижня Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом, атакували 16 листопада. Окупаційна адміністрація тоді перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пошкодження нібито незначні. Однак опубліковані згодом знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.

У ніч на 17 листопада міст зазнав нової атаки, після якої, як пояснювали експерти, у воду обвалилася центральна арка над судноплавним прольотом. Вночі 19 листопада Україна втретє за тиждень атакувала переправу - цього разу ракетами "Нептун". Рух мостом перекрили, залізничне полотно пошкоджено.

Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред

Чому відновлення Кримського мосту може затягнутися на роки

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що удар завдав мосту критичних пошкоджень, адже обвалилася його несуча конструкція.

"Пошкодження Кримського мосту не просто критичні - ми практично зірвали джек-пот, бо обвалили центральну арку мосту", - наголосив фахівець.

Пояснюючи масштаб руйнувань, експерт нагадав, яка саме конструкція опинилася у воді.

"Центральна арка мосту, тобто двоаркова металева ферма, яка стояла зверху, була несучою основою мостового прольоту довжиною 270 метрів. І тепер ця махина просто завалилася у воду", - пояснив Жданов.

Водночас, за його оцінкою, підйом уламків - лише перший етап, після якого росіянам доведеться фактично заново будувати проліт під загрозою нових ударів.

"Тож росіянам спочатку потрібно розгребти й прибрати всі уламки, потім створити новий проліт із новою аркою, відновити конструкції на самому мосту, тобто прольоти з обох боків зруйнованої частини, а потім повторити унікальну операцію з транспортування нової секції та її встановлення", - підсумував експерт.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, удар по переправі прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, Кримський міст не встоїть за будь-якого сценарію - ні під час війни, ні після неї. Президент нагадав, що міст слугує логістичною артерією РФ для перекидання озброєнь.

Європейська розвідка оцінила удар 17 листопада як, імовірно, найуспішніший за весь час. Як пише Fox News, повноцінне відновлення мосту може затягнутися на місяці. Колишній командувач сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що пошкодження суттєво обмежить постачання військ РФ на півострові.

Олег Жданов також пояснював, чому ремонт переправи буде тривалим. За словами експерта, через обвал 270-метрового прольоту Кримський міст не відновлять роками.

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