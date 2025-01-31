Держсекретар США Рубіо про завершення війни: "Майбутнє України під загрозою"

Головні тези:
- Війна перетворилася на затяжний конфлікт
- Щодо України вчинили нечесно
- На переговорах і Росії, і Україні доведеться піти на поступки
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що війна Росії та України зайшла в глухий кут і має бути закінчена. При цьому він вважає, що майбутнє нашої країни перебуває під загрозою. Свою думку політик озвучив в інтерв'ю американській журналістці і телеведучій Мегін Келлі.
За словами Рубіо, війна в Україні перетворилася на затяжний конфлікт.
"Це глухий кут, затяжний конфлікт і, можливо, навіть гірший, ніж глухий кут, - конфлікт, у якому Україна поступово руйнується і втрачає все більше і більше територій. Тому цей конфлікт необхідно припинити", - сказав він.
Держсекретар зазначив, що ситуація "нечесна" щодо України.
"Нечесність ситуації полягає в тому, що ми якимось чином переконали людей повірити в те, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а знищити її, відкинути назад - до того, який вигляд мав світ у 2012 або 2014 роках, до того, як росіяни взяли Крим", - сказав він.
На думку Рубіо, насправді зараз "Україна відкинута на 100 років назад".
"Енергетична мережа знищується. Тобто комусь доведеться оплачувати всі ці відновлювальні роботи постфактум. І ви знаєте, скільки українців залишили Україну, живуть зараз в інших країнах, і, можливо, ніколи не повернуться? Я маю на увазі, це їхнє майбутнє. І в цьому відношенні воно перебуває під загрозою", - сказав він.
Держсекретар США додав, що точка зору президента Дональда Трампа полягає в тому, що це тривалий конфлікт, і його потрібно припинити зараз.
"Необхідно почати переговори, і в будь-якому разі обом сторонам доведеться від чогось відмовитися", - додав Рубіо.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо вже говорив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.
Похмурий "прогноз Буданова" для України - останні новини
Як повідомляв Главред, днями ЗМІ заявили з посиланням на джерела, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов виступив на закритій зустрічі у Верховній Раді та нібито заявив, що якщо до літа 2025 року не почнуться серйозні переговори про припинення війни, то майбутнє існування України може опинитися під великою загрозою.
Того ж дня Головне управління розвідки України виступило зі спростуванням.
Сам Буданов дав несподівану відповідь на чутки про його прогноз: глава ГУР розповів широко відомий анекдот.
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Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
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