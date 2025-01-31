Морози накриють Україну: у яких областях буде найхолодніше

Зниження температури повітря відбудеться в Україні в найближчі дні. Синоптик розповів, де буде найхолодніше, а де будуть йти дощ і мокрий сніг.

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Погода в Україні - морози накриють Україну/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 1-2 лютого

У яких областях буде найхолодніше

Де будуть йти дощ і мокрий сніг

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 лютого, відзначиться зниженням температури повітря. Похолодання буде пов’язане з тим, що в найближчі дні над Скандинавським півостровом сформується молодий антициклон, який буде сприяти поширенню холодних повітряних мас у більш південні широти. Через це нашу країну накриє холодне повітря та північно-західний вітер.

Температура повітря поступово знизиться на 3-6 градусів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Також він попередив, що в Україні місцями пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Погода в Україні 1 лютого

У західних областях

У західних областях вночі та вранці місцями очікується невеликий сніг/ мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вітер переважно західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень 0…+5. У Карпатах вночі -2...-7 градусів, вдень близько 0 градусів.

У північних областях

У північних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Лише вдень на Сумщині пройдуть дощі. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +2...+7.

У центральних областях

У центральних регіонах країни протягом доби спостерігатимуться дощі, вдень у Черкаській та Кіровоградській областях можливий мокрий сніг. Вітер вночі південний, 3-8 м/с, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 градусів, вдень +5…+10.

На півдні України

У південній частині України та Криму пройдуть невеликі, часом помірні дощі. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 градусів, вдень +6...+11, у внутрішніх районах Криму до +13 градусів.

У східних областях

У східних областях утримається погода без істотних опадів, лише вдень на Харківщині пройдуть дощі. Вітер південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 0...+5 градусів, вдень +3...+8.

Погода в Україні 1 лютого/ meteoprog

Погода в Україні 2 лютого

У західних областях

У західній частині країни вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий сніг/ мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень 0...+5. У Карпатах вночі -4...-9 градусів, вдень -3...+2.

У північних областях

У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4.

У центральних областях

У центральних областях вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +1…+6.

На півдні України

У південних регіонах очікується погода без істотних опадів, лише вночі у Криму місцями пройде невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+5 градусів, вдень +2…+7.

У східних областях

У східних областях вночі пройде дощ із переходом у мокрий сніг, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1…+4 градуси, вдень 0…+5.

Погода в Україні 2 лютого/ meteoprog

Циклон та антициклон - яка різниця/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що морози вдарять в Україні – синоптикиня назвала точну дату. Температура повітря скоро почне суттєво знижуватися. Частину областей накриють дощі і мряка.

Також раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, якою буде погода в Україні в лютому. Сніг випаде лише на півночі та сході країни, прогнозує синоптик.

Нагадаємо, нова буря наближається до України – стало відомо, якою буде її потужність. Ця магнітна буря затягнеться щонайменше на три дні.

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