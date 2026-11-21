Російські сили намагаються використати нову територію для просування на півдні.

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Сили оборони відбивають ворожі атаки / Колаж: "Главред", фото: 31 ОМБр, 28 ОМБр

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РФ обрала новий напрямок для наступу

Нові подробиці операції "Вівальді"

Де РФ пішла на прорив кордону

Після руйнування Каховської ГЕС територія осушеного водосховища поступово перетворилася на густі зарості, за які точаться бої.

Тепер ця місцевість стала однією з ділянок протистояння російських підрозділів та української військової розвідки, пише The New York Times з посиланням на українських військових.

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Росія обрала новий напрямок для наступу

Російські сили намагаються використовувати цю територію для просування в бік Запоріжжя. Через густу рослинність виявити противника складно навіть за допомогою безпілотників.

Українські розвідники перешкоджають проникненню російських груп і проводять операції безпосередньо серед заростей.

/ Інфографіка: Главред

Росіяни пішли на новий штурм

Тим часом російські військові спробували атакувати позиції 42-ї окремої механізованої бригади верхи на конях. Відео інциденту опублікували українські захисники.

За їхніми даними, один із вершників впав з коня, а другий опинився на мінній ділянці. Після загибелі тварини російський військовослужбовець потрапив під удар українського безпілотника. У бригаді зазначили, що противник продовжує використовувати різні доступні засоби для проведення штурмів.

Нові подробиці операції "Вівальді"

У Третьому армійському корпусі повідомили про зміни в діях противника після операції "Вівальді". Російська сторона перекинула додаткові підрозділи безпілотних систем, посиливши розвідувальні та ударні можливості.

/ Kraken

За словами заступника командира 21-го полку Kraken Данила Полужухна, російські війська продовжують локальні атаки, однак домогтися істотного просування їм не вдається. При цьому якість підготовки піхотного поповнення, що прибуває, за оцінкою української сторони, залишається невисокою.

РФ накопичує сили для нових атак

Незважаючи на сезонні зміни рослинності, російські підрозділи не відмовилися від тактики невеликих груп. Військові продовжують намагатися проникати на українські позиції по одній-дві особи.

/ Інфографіка: Главред

Після опадання листя такі переміщення стало легше виявляти, що, за словами українського офіцера, збільшує втрати противника. Разом з тим відсутність природної рослинності ускладнює маскування й для українських підрозділів.

У Третьому армійському корпусі ситуацію на своїй ділянці оцінюють як стабільну: російські сили продовжують локальні атаки та нарощують можливості безпілотної авіації, але помітних змін на лінії фронту, за оцінкою українського командування, немає.

/ Kraken

Де РФ пішла на прорив кордону

За минулу добу, 20 листопада 2026 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався атакувати українські укріплення, однак успіху не досяг.

Як повідомляє пресцентр Групування Об’єднаних сил, скориставшись погіршенням погодних умов, загарбники зробили спробу прорвати державний кордон України з використанням броне- та мототехніки. Наші воїни завдали вогневого удару, в результаті якого було знищено дві ББМ та два квадроцикли противника.

На Великобурлуцькому напрямку загарбники безуспішно атакували наші позиції неподалік від Нововасилівки.

Нові спроби ворожих штурмів

Також зазначається, що на Куп’янському напрямку вчора наші захисники відбили штурмові дії противника в районі населеного пункту Глушківка.

Загалом за минулу добу підрозділи Групування об’єднаних сил нейтралізували вісім атак окупантів.

"Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою уповільнення та припинення його наступальних дій", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

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