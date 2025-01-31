У НАТО запропонують Трампу план щодо Гренландії: ЗМІ дізналися деталі

Ініціатива вже обговорюється з Дональдом Трампом на неформальному рівні.

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НАТО хоче посилити присутність у Гренландії, щоб вирішити питання з "претензіями" Трампа на острів - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

Головне з матеріалу Handelsblatt:

НАТО запропонує Трампу посилення присутності Альянсу в Гренландії

Альянс уже неформально обговорює план із Трампом

Поки невідомо, чи вдасться НАТО реалізувати свій план

НАТО збирається запропонувати президенту США Дональду Трампу серйозне розширення військової присутності блоку в Арктиці, щоб вирішити питання, пов'язане з його "претензіями" щодо Гренландії. У своїй пропозиції Альянс виходить з того, що Трамп зацікавлений найбільшим у світі островом через американську безпеку.

Військовий контроль НАТО над Арктикою

Журналісти Handelsblatt написали, що сильна присутність колективного блоку безпеки Заходу в регіоні могла б відповідати інтересам безпеки Сполучених Штатів.

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Гренландія багата сировинними ресурсами і може стати базою для військового контролю над Арктикою. Багатство острова робить його стратегічно цікавим.

Альянс неформально обговорює план із Трампом

Як стверджують журналісти з посиланням на відомості з кіл НАТО, ініціатива вже неформально обговорюється з Трампом. Розширення військової присутності блоку може бути реалізовано на підставі нових планів оборони, які були ухвалені 2023 року.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

США вже присутні в Гренландії

Видання нагадало, що Штати вже використовують космічну базу Пітуффік у Гренландії за угодою з Данією. База підтримує, зокрема, системи попередження про ракетний напад, протиракетну оборону, а також місії космічного спостереження. Присутні і Збройні сили Данії.

Чи вдасться НАТО реалізувати план

Дипломати стверджують, що реалізація планів Альянсу залежить від того, чи продиктована позиція Трампа щодо Гренландії інтересами американської безпеки в регіоні. Якщо його цікавлять, в основному, поклади сировини, то задуми блоку можуть провалитися.

Заяви Дональда Трампа про Гренландію - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп у своєму різдвяному привітанні натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади і Панамського каналу. Що стосується Гренландії, Трамп акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

Риторика Трампа про Гренландію, Канаду і Панаму - частина ширшої стратегії, завданням якої є посилення позицій Штатів на міжнародній арені, казала прессекретар республіканця Анна Келлі. Ці слова - сигнал для РФ і Китаю.

Трамп хоче купити Гренландію, щоб розширити історичну спадщину США, написали журналісти Reuters. За їхньою інформацією, Трамп не має наміру використовувати для цього військову силу.

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Гренландія - що про неї відомо Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила в Європейське економічне співтовариство (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади. Зараз Гренландія - це автономна територія та, по суті, окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно. Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного та Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки та з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою.

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