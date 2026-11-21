На тлі повідомлень про дрони біля бази Балтійського флоту в регіоні пролунали сирени та вибухи.

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Вибухи у Калінінграді / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що сталося:

У Калінінградській області оголосили повітряну тривогу

Губернатор заявив про підозрілий об'єкт з боку Литви

Монітори повідомляють про вибухи в Балтійську

Увечері 21 листопада в Калінінградській області країни-агресорки РФ пролунали сирени повітряної тривоги. В районі бази Балтійського флоту зафіксовано численні вибухи та звуки БПЛА. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+ .

У регіоні спрацювала система оповіщення населення. Мобільні оператори розіслали абонентам повідомлення про те, що "мобільний інтернет може бути тимчасово обмежений з метою безпеки", а в аеропорту Храброво запровадили тимчасові обмеження.

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Що заявив губернатор Калінінградської області

Згодом губернатор регіону Олексій Беспрозванних повідомив, що в Неманському районі спрацювала система оповіщення "Безпілотна небезпека". За його словами, вона зреагувала на "підозрілий об'єкт із боку Литви".

Чиновник країни-агресора запевнив, що перевірка не виявила загрози для регіону.

"Фахівці провели усі необхідні перевірки, загрози немає. Найближчим часом режим буде скасовано", - заявив Беспрозванних.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про атаку дронів на Балтійськ - місто на березі Балтійської протоки, де розташована головна база Балтійського флоту РФ. У місті лунають вибухи й працює ППО.

Чи готує Росія операцію проти країн Балтії

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль уже веде інформаційну підготовку до можливого нападу на країни Балтії.

"Кремль розгортає інформаційну підготовку до можливої "спецоперації" проти країн Балтії, а ймовірність такого сценарію зараз значно вища, ніж раніше", - наголосив фахівець.

Пояснюючи логіку Москви, експерт звернув увагу, що Кремлю не потрібен реальний привід для агресії.

"Путін навіть не шукає приводу. Він просто звинувачує інших у тому, що вони хочуть напасти на нього, а тому він нібито змушений нападати першим", - підкреслив Горбач.

Атаки на Балтиці - новини за темою

Як повідомляв Главред, уранці 21 листопада дрони атакували російське вантажне судно у Фінській затоці. У Фінляндії розкрили подробиці атаки на судно, яке після удару дрейфувало до фінських вод. Екологічного забруднення після інциденту не зафіксовано.

Країни Балтії давно попереджають про ризики провокацій з боку РФ. Литовська розвідка заявляла, що Росія готує удари по Балтії з використанням дронів українського виробництва. Ці оцінки підтвердили в Міноборони Литви.

Інфраструктура РФ на Балтиці вже ставала ціллю українських дронів. У червні Генштаб ЗСУ повідомляв про потужні удари дронів по об'єктах у Ленінградській області. Тоді, за даними Генштабу, було знищено нафтобазу "Петергофська" в Ломоносові.

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