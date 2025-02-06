Мирний план Келлога та Mirage в Україні: головні новини України (дайджест)

Новини України 6 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 6 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, wikipedia, 22 ОМБр

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ атакувала дронами Харків і Київщину: пошкоджено великий ринок і підприємство

У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Україну дронами. Зокрема, у Харкові через ворожий повітряний удар пошкоджено найбільший ринок міста і транспортне підприємство.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, армія РФ завдала ударів БПЛА Герань-2 о 23:30 по Київському району міста Харків, і о 01:00 - по Новобаварському.

відео дня

Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по Україні

У ніч на 6 лютого безпілотники атакували аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Саме звідси окупанти запускають дрони-камікадзе для атак на українські міста.

Як повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де був приліт, розташовується один зі складів із Шахедами.

У Путіна "прагнуть" подальшої окупації України: в ISW вказали на сигнал

Країна-окупант Росія продовжує заперечувати суверенітет України і намагається "виправдати" свою військову агресію риторикою про нібито історичні землі. Публікація кума глави Кремля Віктора Медведчука, в якій він закликав до анексії української держави, вказує на небажання Москви вести перемовини з Києвом і Заходом. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Аналітики ISW розповіли, що Медведчук опублікував статтю, в якій "закликав" РФ "повернути свої історичні землі". До свого "матеріалу" він доклав карту, де території України - від сходу до Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей - виділені як буцімто частина історичної Росії.

У Трампа зростає нетерпимість до Путіна, Білий дім готує план - WSJ

У президента США Дональда Трампа зростає нетерпимість щодо глави Кремля Володимира Путіна. Радники господаря Білого дому будують плани, спрямовані на примус Росії до поступок шляхом посилення санкцій або зниження цін на нафту.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що нетерпимість Трампа щодо Путіна зростає. Американський президент і його радники будують плани щодо примусу Кремля до поступок у рамках потенційних перемовин з Україною. Інструментом тиску на РФ стане або посилення санкцій, або зниження ціни на нафту.

Мирний план Трампа представлять у Мюнхені: у Bloomberg розкрили три головні пункти

На Мюнхенській безпековій конференції буде представлено план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України. Він, імовірно, передбачатиме заморожування війни та гарантії безпеки для України. Про це заявляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані анонімні джерела.

Як пише видання, мирний план Трампа буде презентовано союзникам Кітом Келлогом на Мюнхенській конференції, яка пройде з 14 по 16 лютого. Співрозмовники відмовилися повідомити, наскільки докладними, на їхню думку, будуть обговорення плану і в якому форматі вони відбуватимуться.

ЗСУ назвали втрати Росії та КНДР за 6 місяців операції на Курщині

Від початку Курської операції минуло 6 місяців. За цей час російська армія загалом втратила на Курщині близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч – убитими.

Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. У відомстві нагадали, що операція на Курщині, яка почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року, стала першим випадком за 11 років війни, коли бойові дії були перенесені на територію країни-агресорки Росії. Українські військові й досі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в РФ.

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ: у Forbes розкрили плани ворога

Російські окупанти збирають значні сили поблизу Куп'янська Харківської області. Ворог збирається розширити плацдарм для форсування Оскола. Є підстави вважати, що ворожі сили мають намір перейти до прямого штурму міста.

У матеріалі Forbes йдеться про те, що захоплення Куп'янська потрібне ворогові для того, щоб порушити лінію безпеки у вигляді українських міст-фортець, що простягаються вздовж Харківської та Донецької областей. Ситуація напружена, але Сили оборони України налаштовані на утримання Куп'янська.

РФ атакувала 77 дронами і двома ракетами: є руйнування в трьох областях України

У ніч на 6 лютого російські окупанти випустили по Україні 77 дронів і дві балістичні ракети. Сили ППО збили більшість цілей, проте є наслідки у трьох областях.

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, з 19:00 5 лютого окупанти атакували Україну 77 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово та Шаталове та двома балістичними ракетами Іскандер-М з Ростовської області.

У 8 областях введені аварійні відключення світла: де не буде електроенергії

У восьми областях України у четвер, 6 лютого, були введені аварійні відключення світла. Українців закликають відповідальніше споживати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго. У компанії наголосили, що необхідність ощадливого споживання зберігається.

Окупанти Путіна накопичують сили на чотирьох напрямках: у НГУ розкрили деталі

Окупаційні війська агресора Росії накопичують сили на Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворог систематично поповнює втрати, оскільки ліквідується багато солдатів. Про це заявив представник Національної гвардії України Руслан Музичук.

В ефірі Ми-Україна він розповів про те, що серйозних змін по лінії фронту не фіксується.

Єдиний авіаносець РФ приречений: чому гордість Путіна більше не вийде в море

Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", який уже сім років перебуває в ремонті, може так і не повернутися до ладу. Як повідомляє Defence Express, винищувачі Су-33, що входили до складу авіагрупи авіаносця, зараз використовуються для супроводу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Перші літаки Mirage 2000-5 прибули в Україну

Перші французькі літаки Mirage 2000 прибули в Україну. Про це 6 лютого заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Він нагадав, що 6 червня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких Mirage 2000.

"Перші з них сьогодні прибули в Україну. З українськими пілотами на борту, які пройшли кілька місяців підготовки у Франції. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба", - написав він у Twitter.

"Доведеться лишити їм окуповані території": Фесенко назвав спосіб домовитися з РФ

Щоб Україна і країна-агресорка Росія вийшли на угоду про припинення вогню, потрібно стабілізувати лінію фронту, передусім на Донбасі. Але якщо буде узгоджена лінія зіткнення, це означатиме, що окуповані території залишаться під контролем Росії, як і Крим.

Проте хоч окуповані території і залишаться під контролем РФ, Україна не визнає їх російськими. Це буде формула балансу інтересів. Таку думку висловив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

Що "вимагатиме" Путін і коли закінчаться перемовини: військовий зробив прогноз

Можливі перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими. Зараз росіяни повільно, але просуваються, тому висуватимуть максимальні вимоги у вигляді збереження контролю над окупованими територіями. Очікується затяжний перемовний процес. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

"Зараз стартові позиції (на фронті) взагалі не мають жодного відношення до позицій, які будуть наприкінці переговорів. Я вважаю, що це все ж таки кінець 2025 року", - розповів він ефірі Новини Live.

У Трампа зробили заяву щодо ядерної зброї для України

Повернення Україні ядерної зброї вкрай малоймовірне. Про це заявив спеціальний представник Сполучених Штатів по Україні та Росії Кіт Келлог.

В ефірі Fox News він сказав, що вважає повернення Києву ядерної зброї сценарієм низької ймовірності.

Антициклон накриває Україну: синоптикиня назвала дати потужних морозів

Погода в Україні стане ще холоднішою. Найближчим часом погодні умови будуть визначатися антициклоном, який накриє нашу державу.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в найближчі дні в нашій країні нічні морози можуть досягнути рівня -3…-9 градусів.

Хто і коли представить мирний план Трампа: Келлог розкрив деталі

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його презентує.

У коментарі Newsmax Келлог спростував інформацію Bloomberg про те, що план Трампа буде презентовано 14-16 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Є один спосіб змусити РФ дотримуватися режиму припинення вогню – Фесенко

Якщо буде досягнута домовленість про припинення вогню між Україною і країною-агресоркою Росією, то виникне питання, наскільки Росія зацікавлена в тому, щоб її дотримуватися.

Але є спосіб, як знизити ризик обстрілів під час дії режиму припинення вогню. Про це розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

"Не треба себе тішити надіями": відомо, чи прорветься РФ у Дніпропетровщину

Наразі немає жодних передумов до того, що армія країни-агресора Росії збирається зупинятися. Не треба себе тішити надіями про те, що окупанти обмежаться Донецькою областю. Про це заявив командир 503-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП), підполковник Богдан Пржегалінський в інтерв'ю hromadske.radio.

Зокрема, він відповів, чи є в росіян спроможності зайти в Дніпропетровську область і тримати більш протяжний фронт.

Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів: в Держдумі РФ зробили заяву

Зустріч президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа може відбутися вже найближчим часом. З такою заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, відповідаючи на запитання щодо ймовірності зустрічі Путіна та Трампа, повідомляє Іnterfax.

В Україні створять правила поведінки для військових ТЦК та СП: що зміниться

Для військовослужбовців ТЦК та СП планують запровадити обов’язкові правила поводження з військовозобов’язаними. Про це в інтерв’ю hromadske повідомив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, ці правила розроблять упродовж лютого та доведуть до всіх військових ТЦК, щоб запобігти порушенню прав людини та уникнути суспільного невдоволення.

Нові винищувачі Mirage 2000 та F-16 вже в Україні: в Міноборони розкрили деталі

Повітряні Сили ЗСУ отримали очікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16, передані Нідерландами. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, ці сучасні бойові літаки вже перебувають в Україні й невдовзі будуть задіяні для виконання бойових завдань, що посилить оборону країни та її спроможність протистояти російській агресії.

Переговори про мир без України: Фесенко сказав, чи піде Трамп на такий крок

Президент США Дональд Трамп прямо заявив про підготовку до переговорів з Україною, Росією та іншими країнами. Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко припустив, які саме держави можуть увійти до цього кола "інших країн".

"Поки що Трамп робить дуже абстрактні заяви щодо переговорів. Наразі зрозуміло лише одне: судячи із заяв Трампа, його помічників, російських та українських заяв, існують два паралельні процеси", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

У Трампа відповіли Зеленському на ідею про ядерну зброю для України

Спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову набула статусу ядерної держави.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, коментуючи ідею президента України Володимира Зеленського.

Україна пішла в наступ на Курщині: лейтенант ЗСУ - про те, що там відбувається

Українські військові пішли у контрнаступ у Курській області РФ. Просування триває на правому фланзі в операційній зоні. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він зазначив, що бійці СОУ застосовують у наступі бронетехніку. Поки невідомо, де саме змогли закріпитися захисники.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який очолює уряд із 2010 року та відомий своєю дружбою з Путіним, на публіці демонструє скромний спосіб життя. Проте його близьке оточення за останні 15 років суттєво збагатилося, інвестуючи в палаци, розкішні готелі та елітні гольф-клуби, пише Francetvinfo.

Коли в Україні можуть відбутись вибори: в ЦВК назвали приблизні терміни

Для якісної підготовки виборів після закінчення воєнного стану потрібно щонайменше пів року. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Новини.LIVE.

"Ми не знаємо в якій ситуації опиниться Україна після скасування воєнного стану. В якому стані буде виборча інфраструктура, тобто місця проведення голосування, яким буде стан окупованих територій, яким буде стан мінування населених пунктів, яким чином відбуватиметься внутрішня міграція. Тут я повністю солідарний з висловлюванням пані Олени Шуляк. Дійсно, для якісної підготовки виборів потрібно не менше пів року", – наголосив він.

У Німеччині з 14 по 16 лютого пройде Мюнхенська конференція з безпеки, під час якої спецпосланець президента США з питань України та Росії Келлог може представити план Трампа щодо завершення війни. Ведуться активні переговори між Україною та США, а також, за словами американської сторони, неформальні контакти з Росією. Як зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу, зараз триває масштабна підготовка до можливих переговорів щодо припинення бойових дій.

Термін проходження ВЛК продовжать, але не до літа: нардеп назвав нову дату

Більшість громадян, які мали пройти ВЛК, не встигли цього зробити. Строки проходження ВЛК для обмежено придатних продовжать до 5 травня. Про це повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Ми розглядали питання перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту - про продовження до 5 травня строку проходження військово-лікарської комісії обмежено придатних. Ми на закритих засіданнях комітету розглядали динаміку, статистику, причини (чому не всі пройшли ВЛК). І це такий комплекс причин, як суб'єктивного характеру, такі і об'єктивного", - пояснив нардеп.

"Путін боїться зі мною говорити": Зеленський прямо сказав про готовність до переговорів

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив особисто, акцентуючи на тому, що переговори будуть дієвими лише тоді, коли буде зрозуміло, що вони приведуть до миру.

"Вже є бачення і конкретні речі": Зеленський зробив заяву про мирний план США

Президент США Дональд Трамп ще не має офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, повідомляє Інтерфакс.

"Його ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", - сказав глава держави.

Україну накриває холоднеча: де температура повітря впаде до -9 градусів

Погода в Україні 7 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями очікується суха погода. Очікується помірний мороз - до -3...-9 градусів. Часом може бути рвучкий вітер. Надалі в Україні буде сухо та прохолодно.

"Трамп може сказати "ні": Фесенко сказав, чому вступ до НАТО під загрозою

Україна прагне стати членом НАТО, на чому наголошує президент Зеленський. Проте США наразі не готові прийняти Україну до Альянсу. Про це в інтервʼю Главреду розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Половина Ради у США: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження

Деякі народні депутати України регулярно вирушають у закордонні відрядження. Зокрема, нині половина складу Верховної Ради перебуває на Молитовному сніданку в США. Про це під час спілкування представників ЗМІ з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що хотів би, "щоб гілки влади в Україні були на роботі".

Переселенці в Україні отримають квартири та будинки: Зеленський розказав деталі

Українські переселенці зможуть отримати квартиру або будинок. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Це питання Україна обговорила з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

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