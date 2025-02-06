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Є один спосіб змусити РФ дотримуватися режиму припинення вогню – Фесенко

Альона Вороніна
6 лютого 2025, 14:39
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Якщо буде втілений у життя такий варіант, то ризик обстрілів і в подальшому нової війни буде мінімальним.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
Є один спосіб змусити РФ дотримуватися режиму припинення вогню, зазначає Фесенко/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Коротко:

  • Необхідне розміщення миротворців, щоб у разі припинення вогню уникнути обстрілів
  • У такому разі ризик обстрілів буде мінімальним
  • Також це дозволить знизити ризик нової війни

Якщо буде досягнута домовленість про припинення вогню між Україною і країною-агресоркою Росією, то виникне питання, наскільки Росія зацікавлена в тому, щоб її дотримуватися.

Але є спосіб, як знизити ризик обстрілів під час дії режиму припинення вогню. Про це розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду.

"Так, я згоден з вами, це проблема. Але вона вирішується наступним чином. В чому була головна проблема з Мінськими домовленостями? У тому, що там була лише моніторингова місія. Щоб уникнути обстрілів з обох боків, необхідно розміщення миротворців. Не просто моніторингова місія, яка приїжджає вдень або навіть вночі та фіксує порушення. Має бути саме миротворчий контингент, який контролюватиме не лише лінію зіткнення, а й бажано демілітаризовані території – хоча б на відстані 50-100 км", – сказав Фесенко.

За його словами, у такому разі ризик обстрілів буде мінімальним. Він зазначив, що теоретично порушення можуть траплятися, але якщо на лінії зіткнення немає мінометників, артилерії тощо, а перебувають лише миротворці, то ризик зводиться до мінімуму. Саме тому ідея миротворчого корпусу дуже важлива.

"Інше питання – хто виконуватиме цю роль, і чи зможуть миротворці стримати ескалацію, якщо одна зі сторін вирішить піти в наступ. Якщо одна сторона піде в наступ, то інша також буде змушена діяти відповідно. Тут немає ідеального варіанту, ризик порушення буде завжди. Можна навіть стріляти з відстані 100 км, наприклад, застосовуючи "Торнадо" чи "Смерч", – зазначив Фесенко.

Він наголосив, що, на жаль, такий ризик існує.

"І з нашого боку також, до речі. Тому абсолютних гарантій немає. Але необхідний надійний механізм контролю за лінією зіткнення та демілітаризованими зонами. Це може бути миротворчий корпус, так звані "блакитні каски". Їхня присутність значно знизить ризик відновлення бойових дій. Чи це дасть стовідсоткову гарантію? Ні. Але ризик нової війни буде значно нижчим", – підсумував він.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду щодо перспективи мирних переговорів:

Чи можливі мирні переговори з Росією – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що президент України Володимир Зеленський погодився на переговори із Путіним. Якщо це буде єдиний варіант, за якого можна буде принести мир громадянам України, Зеленський не відмовиться від переговорів з РФ.

Також Зеленський назвав головний компроміс в умовах закінчення війни та переговорах з Путіним. Україна не може порушувати Конституцію, тому захоплені окупантами території не можна називати російськими, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше також повідомлялося, що у Трампа хочуть змусити Путіна піти у відставку – у ЗМІ розкрили важливі деталі. Деякі офіційні особи вважають, що Трамп розуміє необхідність більшого тиску на Росію.

Нагадаємо, повідомлялося, що мирний план Трампа представлять наступного тижня – ЗМІ розкрили, що в нього ввійде. Спеціальний представник Трампа щодо України та РФ Кіт Келлог представить мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції, зазначають ЗМІ.

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Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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новини Росії війна в Україні режим припинення вогню Володимир Фесенко
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