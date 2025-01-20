РФ випустила по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

Коротко:
- РФ атакувала Україну дронами та ракетою
- Було збито 93 дрони, 47 безпілотників локаційно втрачено
У ніч на 20 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну дронами з п'яти напрямків. Загалом ворог застосував 141 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів.
Крім того, окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" для удару по Сумській області, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 93-х ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.
47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків), два з них - полетіли до РФ.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 15 січня РФ підняла в повітря Ту-95МС і МіГ-31К, і здійснила атаку. По всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Стало відомо, що Росія атакувала Україну ракетами.
РФ влучила в об'єкти інфраструктури на Львівщині. Є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури в Дрогобицькому та Стрийському районах.
Через ворожий повітряний напад в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог не припиняє тероризувати українців.
Тим часом країна-агресор РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використати всі ці безпілотники для ударів по Україні, заявив військовий експерт Роман Світан.
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