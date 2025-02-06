Хто і коли представить мирний план Трампа: Келлог розкрив деталі

Мирний план представить особисто Дональд Трамп, але лише згодом.

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Команда Трампа продовжує роботу над мирним планом - Келлог / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Головне із заяви Келлога:

Мирний план не буде представлений на Мюнхенській конференції

Трамп особисто представить мирний план, але згодом

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його презентує.

У коментарі Newsmax Келлог спростував інформацію Bloomberg про те, що план Трампа буде презентовано 14-16 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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За словами чиновника, план представить особисто Трамп, але пізніше - не наступного тижня.

"І, знаєте, особа, яка представить мирний план, - це президент США, а не Кіт Келлог. Ми збираємося довести це до нього, допомогти йому, довести це до точки, коли він це представить. Але наступного тижня цього взагалі не буде", - сказав Келлог.

Також Кіт Келлог підкреслив, що очікуються "чудові дискусії з високопоставленими керівниками в європейському середовищі". Отримані дані будуть потім передані американському президенту.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо завершення війни - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, на початку січня Кіт Келлог говорив, що адміністрація Трампа сподівається знайти рішення щодо російсько-української війни за 100 днів після інавгурації. Також Келлог уточнив, що Трамп прагнутиме забезпечити справедливий мир.

У Трампа зростає нетерпимість до Путіна, Білий дім готує план, як змусити главу Кремля піти на поступки, написали журналісти The Wall Street Journal. Щоб натиснути на Москву, Білий дім може або посилити санкції, або добитися зниження ціни на нафту.

Уже 20 лютого очікується візит Кіта Келлога в Україну, написали журналісти Суспільне з посиланням на свої джерела в Офісі президента. Як стверджують журналісти, цю дату обрали в Білому домі.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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