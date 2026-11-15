"Путін хоче все": генерал США запропонував несподіваний план завершення війни

Кіт Келлог пояснив, за яких умов сторони могли б домовитися про припинення бойових дій.

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Кіт Келлог розкрив мету Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головне із заяв Келлога:

Росія прагне отримати якомога більше українських територій

Виходом може стати встановлення режиму тиші вздовж лінії розмежування

Диктатор РФ Володимир Путін прагне отримати якомога більше українських територій.

Водночас одним із можливих варіантів припинення вогню може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії фронту, заявив колишній спеціальний представник президента США, генерал Кіт Келлог.

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"Очевидно, що Путін хоче отримати все. Спочатку він хотів захопити всю Україну, потім чотири області, це без уже окупованого Криму. Ось чого він прагне", - переконаний він.

Водночас генерал порушив питання про те, на яких умовах сторони могли б домовитися про припинення бойових дій.

"Але питання в тому, якою врешті-решт може бути угода. Як досягти припинення вогню на поточних позиціях?", - сказав він.

Келлог припустив, що для цього можна розглянути гуманітарний підхід до встановлення режиму тиші.

"Можливо, варто використати модель, яку Перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарній основі почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні", - пояснив він.

Водночас Келлог висловив обережний оптимізм щодо перспектив завершення війни після останнього раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. На його думку, позитивного результату можна досягти, оскільки до переговорного процесу нарешті залучено людей, які мають повноваження ухвалювати рішення та зацікавлені в пошуку компромісу.

Зеленський розповів, на які країни Європи може претендувати Кремль

Російські амбіції, на думку президента України Володимира Зеленського, не обмежуються українською територією. Глава держави вважає, що Москва прагне змінити сформований баланс сил у Європі та домогтися масштабного перегляду геополітичного устрою континенту.

Серед країн, які можуть опинитися в полі інтересів російського керівництва, Зеленський назвав Фінляндію, Швецію, Угорщину та країни Балтії. Окремо він звернув увагу на присутність американських військовослужбовців у європейському регіоні. Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами.

Зеленський також розповів, що під час переговорів із представниками США порушувалося питання про майбутнє європейської безпеки після завершення війни. Обговорювалися можливі зміни існуючої системи захисту та принципи нової взаємодії між державами.

При цьому український президент вважає, що Кремль має власне бачення майбутнього Європи, яке передбачає перегляд чинного політичного устрою. Можливу зміну кордонів і сфер впливу він розглядає як складову ширшої стратегії Москви, спрямованої на перетворення геополітичної ситуації на континенті.

/ Інфографіка: Главред

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Як раніше повідомляв "Главред", телефонна розмова Зеленського з Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Радник президента Дмитро Литвин наголосив на необхідності переговорів за участю трьох сторін.

Президент США заявив про значний прогрес у відносинах з Росією в контексті війни в Україні. Дональд Трамп повідомив про можливість зустрічі із Зеленським і Путіним найближчим часом.

Також Трамп повідомив, що Україна та Росія наближаються до угоди про припинення війни. У коментарі журналістам він зазначив, що сторони близькі до досягнення домовленості.

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