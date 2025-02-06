'Вже є бачення і конкретні речі': Зеленський зробив заяву про мирний план США

Зеленський порадив дочекатись результатів офіційних перемовин та контактів між українською та американською сторонами щодо закінчення війни.

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Зеленський зробив заяву про мирний план США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

У Трампа ще немає плану щодо закінчення війни

Мирний план має бути узгодженим між США та Україною

Президент США Дональд Трамп ще не має офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, повідомляє Інтерфакс.

"Його ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", - сказав глава держави. відео дня

Зеленський уточнив, що у нього вже існує певне бачення цього плану, а конкретні питання обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.

Президент наголосив, що будь-який план має бути узгодженим, оскільки неможливо розробити його окремо, навіть з боку США.

Також він зазначив, що навколо можливого плану з’явиться багато інформації – як у Києві, так і поза ним, проте більшість із цих даних може не відповідати реальності.

"Дочекаємось все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч президентів Росії та США, Володимира Путіна і Дональда Трампа, може відбутися найближчим часом. Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи ймовірність таких переговорів.

Водночас у The Wall Street Journal зазначають, що нетерпимість Трампа до Путіна зростає. Радники президента США розглядають варіанти примусу Кремля до поступок, зокрема шляхом посилення санкцій або зниження цін на нафту, що може стати важелем впливу в рамках можливих перемовин щодо України.

Крім того, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну після Мюнхенської безпекової конференції. За інформацією Суспільного, його візит запланований на 20 лютого.

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