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"Вже є бачення і конкретні речі": Зеленський зробив заяву про мирний план США

Юрій Берендій
6 лютого 2025, 19:03
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Зеленський порадив дочекатись результатів офіційних перемовин та контактів між українською та американською сторонами щодо закінчення війни.
'Вже є бачення і конкретні речі': Зеленський зробив заяву про мирний план США
Зеленський зробив заяву про мирний план США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

  • У Трампа ще немає плану щодо закінчення війни
  • Мирний план має бути узгодженим між США та Україною

Президент США Дональд Трамп ще не має офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, повідомляє Інтерфакс.

"Його ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", - сказав глава держави.

відео дня

Зеленський уточнив, що у нього вже існує певне бачення цього плану, а конкретні питання обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.

Президент наголосив, що будь-який план має бути узгодженим, оскільки неможливо розробити його окремо, навіть з боку США.

Також він зазначив, що навколо можливого плану з’явиться багато інформації – як у Києві, так і поза ним, проте більшість із цих даних може не відповідати реальності.

"Дочекаємось все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", - додав Зеленський.

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Політика Трампа щодо закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч президентів Росії та США, Володимира Путіна і Дональда Трампа, може відбутися найближчим часом. Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи ймовірність таких переговорів.

Водночас у The Wall Street Journal зазначають, що нетерпимість Трампа до Путіна зростає. Радники президента США розглядають варіанти примусу Кремля до поступок, зокрема шляхом посилення санкцій або зниження цін на нафту, що може стати важелем впливу в рамках можливих перемовин щодо України.

Крім того, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну після Мюнхенської безпекової конференції. За інформацією Суспільного, його візит запланований на 20 лютого.

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Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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