'Не треба себе тішити надіями': відомо, чи прорветься РФ у Дніпропетровщину

Російська економіка досить вдало переходить на військові рейки.

https://glavred.net/ukraine/ne-nado-sebya-teshit-nadezhdami-izvestno-prorvetsya-li-rf-v-dnepropetrovshchinu-10637303.html Посилання скопійоване

Загроза прориву РФ у Дніпропетровську область / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Головне із заяви військового:

Армія РФ, ймовірно, не збирається зупинятися

Імперські амбіції Путіна - захопити і підкорити все

Росіяни почали проводити тактику оточення міст

Наразі немає жодних передумов до того, що армія країни-агресора Росії збирається зупинятися. Не треба себе тішити надіями про те, що окупанти обмежаться Донецькою областю. Про це заявив командир 503-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП), підполковник Богдан Пржегалінський в інтерв'ю hromadske.radio.

Зокрема, він відповів, чи є в росіян спроможності зайти в Дніпропетровську область і тримати більш протяжний фронт.

відео дня

За його словами, Путін просто хворий, і його імперські амбіції - захопити і підкорити все.

"І те, що ми самі собі накрутили, що вони обмежаться Донецькою областю, це особисто наша проблема, на мою думку. Тому що російська армія досить велика. Російська економіка досить вдало переходить на військові рейки. Виробляє дуже велику кількість техніки. Готує досить велику кількість особового складу", - наголосив він.

Водночас, говорячи про ситуацію біля міста Покровськ Донецької області, боєць зазначив, що на південних околицях оперативна обстановка досить напружена.

"Динаміка та інтенсивність ведення бойових дій тут просто божевільна. Щодня, за будь-яких погодних умов відбувається велика кількість бойових зіткнень на лінії. Російські окупаційні війська перебувають за кілька метрів від Покровська. Докладають чимало зусиль, кидають незліченну кількість особового складу", - зауважив він.

На його думку, зараз росіяни почали проводити тактику оточення міст, для того щоб перерізати логістику.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти продовжують наступати на Куп'янському напрямку. На частині ділянки ворог для штурмів залучає лише піхоту, а на інших - використовує механізовані штурми. Крім того, загарбники застосовують танки під час наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку, де вона наразі краща, ніж раніше. На окремих ділянках Сили оборони змогли просунутися вперед.

Водночас, військовий оглядач Денис Попович вважає, що ЗСУ мають розглядати сценарій виходу з Часового Яру через зменшення можливостей з організації оборони в місті.

Читайте також:

Хто такий Богдан Пржегалінський? Богдан Геннадійович Пржегалінський — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Повний лицар ордена "Богдана Хмельницького". Брав участь в АТО на сході України. Під час російського вторгнення в Україну продовжує нести службу, з грудня 2022 року — командир 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред