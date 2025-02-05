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Звідти РФ запускає "Шахеди": Приморсько-Ахтарськ під атакою дронів, є прильоти

Маріна Фурман
5 лютого 2025, 23:14
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Росіяни публікують кадри з Краснодарського регіону, на яких чути проліт дронів, а також видно дим.
Взрывы в РФ
У Росії лунають вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

  • Краснодарський край РФ під атакою безпілотників
  • Влада повідомляє про роботу ППО

Ввечері 5 лютого, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи. Атаку невідомих безпілотників по РФ підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що саме звідси російські окупанти постійно запускають ударні дрони "Шахед" по Україні. За його словами, у РФ є прильоти.

відео дня

Про атаку безпілотників також повідомив голова муніципального утворення Приморсько-Ахтарського муніципального округу Максим Бондаренко.

Він написав, що в Приморсько-Ахтарську та сусідніх населених пунктах оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА.

Згодом він додав, що в місті працює ППО, і попросив росіян не підходити до вікон та зберігати спокій.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах пишуть, що відбувається "масований наліт" дронів на Краснодарський регіон.

"З 35 БПЛА, які летіли на Крим, щонайменше 22 пішли на Краснодарський край", – йдеться у повідомленні.

У мережі публікують кадри з Приморсько-Ахтарська, на яких чути проліт дронів, а також видно дим.

Росія під атакою дронів - дивіться відео:

Звідти РФ запускає 'Шахеди': Приморсько-Ахтарськ під атакою дронів, є прильоти

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 лютого невідомі безпілотники атакували Краснодарський край країни-аресора РФ. У результаті на місцевій нафтобазі виникла пожежа.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили влучання по російському НПЗ. Уточнюється, що цей завод із первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизеля для російської окупаційної армії.

Крім того, Сили оборони вночі 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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