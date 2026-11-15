Чи врятують Київ пороми та понтони в разі ударів по мостах: "Флеш" назвав головну проблему

Сергій "Флеш" пояснив, чи стануть пороми та понтони повноцінною альтернативою київським мостам.

https://glavred.net/ukraine/spasut-li-kiev-paromy-i-pontony-v-sluchae-udarov-po-mostam-flesh-nazval-glavnuyu-problemu-10812416.html Посилання скопійоване

Чи зможуть пороми та понтони замінити мости у Києві / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/Serhii.Flash, fantakr

Головне із заяв Бескрестнова:

Поромні переправи не зможуть забезпечити повноцінне сполучення між берегами

Понтонні переправи вразливі навіть до одного Shahed

У разі знищення всіх мостів альтернативні переправи також опиняться під загрозою

У разі руйнування мостів через Дніпро поромні та понтонні переправи не зможуть повноцінно забезпечити сполучення між берегами Києва. Вони можуть стати лише аварійним рішенням для перевезення важливих вантажів, однак також залишатимуться вразливими до російських ударів. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" (Бескрестнов).

За його словами, поромна переправа в масштабах столиці матиме умовно нульову пропускну здатність. Її робота залежатиме від наявності пірсів і під’їзних шляхів. Водночас самі пірси будуть вразливими для російських дронів Shahed і ракет.

відео дня

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Понтонні переправи, за словами "Флеша", також мають суттєві обмеження.

"Понтонна переправа. Вимагає під’їздів і розв’язок. У критичній ситуації допоможе з доставкою важливих вантажів. Мінус: порушується одним Шахедом", - зазначає Бескрестнов.

Окремо експерт наголосив, що Києву потрібен тунель під Дніпром не лише як військовий об’єкт, а й для потреб міста. Водночас його спорудження за підтримки іноземних партнерів може тривати кілька років.

"Флеш" наголосив, що військові обов’язково повинні мати аварійні сценарії на випадок руйнування мостів, і позитивно оцінив роботу над такими планами. Водночас експерт вважає, що якщо ворог зможе зруйнувати всі мости столиці, то поромні та понтонні переправи також не вціліють.

"Але якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та пантонні переправи теж будуть зруйновані, тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Коли в Києві з'являться понтонні мости

У столиці планують звести дві тимчасові мостові конструкції - часткову альтернативу шести мостам через Дніпро. Кабмін ухвалив постанову про спрощену процедуру будівництва. На понтонні мости виділено 1,2 млрд грн з державного бюджету, ще 1 млрд грн дає Київ. Про це в інтерв'ю Телеграфу заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. Підготовчі роботи щодо під'їзних шляхів уже розпочалися.

Нардеп розраховує, що з урахуванням 3-4 місяців на складання конструкцій і старту робіт наприкінці жовтня переправи можуть з'явитися в лютому - на початку березня 2027 року.

Водночас повністю замінити мости вони не зможуть. Через столичні мости щодня проходить близько 600 тисяч автомобілів, а завдання - пропустити понтонами хоча б половину цього потоку. На кожній переправі буде щонайменше по одній смузі в кожен бік, імовірно - по дві для легковиків.

"Я сумніваюся, що за допомогою двох мостів можна буде забезпечити 300 тисяч пропускної спроможності. Але як альтернатива і як план „Б", він має існувати, і має будуватися. Адже ми бачимо, що ці удари по мостам вже носять системний характер", - пояснив депутат.

Про особу: Володимир Крейденко Крейденко Володимир Вікторович (нар. 8 травня 1987 року в Мелітополі Запорізької області) - народний депутат від партії "Слуга народу" IX скликання. Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. З 2019 року – член партії "Слуга народу". Заступник голови молодіжного крила партії з питань роботи зі студентами, пише Вікіпедія. Кандидат наук, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України. З 2021 по 2025 рік - асистент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Т. Шевченка. З 2022 року є послом добровольчого будівельного батальйону "Добробат". З березня 2026 року - засновник Міжнародної парламентської коаліції на підтримку волонтерів "Добробат".

Удари по мостах Києва - останні новини

Як повідомляв Главред, під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

Крім того, в ніч проти 27 жовтня окупанти вдарили по Південному мосту кількома балістичними ракетами. Як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пошкодження мостового полотна можна відновити, але для цього потрібен час. Після удару рух Південним мостом закрили і для автомобілів, і для поїздів.

Ще 22 жовтня під час нічної атаки на столицю постраждали 15 людей. Тоді унаслідок обстрілу Києва було пошкоджено Південний міст, станцію швидкої допомоги та ресторан. Зелена гілка метро того дня працювала частково.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред