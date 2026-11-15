Ціни на злетіли до 200 гривень: в Україні стрімко дорожчає один овоч

Завершився оборот у плівкових теплицях, і в продажу поменшало огірків.

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Які ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Огірки продають уже по 200 грн/кг

Причина подорожчання - кінець обороту плівкових теплиць

Водночас червоний томат коштує 70 грн/кг

Ціни на огірки в Україні різко злетіли. На гуртовому ринку "Столичний" у Києві окремі позиції вже продають по 200 грн/кг. Причина в тому, що завершився оборот у плівкових теплицях і пропозиції на ринку поменшало. Про це повідомляє AgroTimes.

Найбільше зараз коштують уманські колючі огірки нового обороту: за кілограм просять 200 грн. Гладкі огірки від того ж виробника продають по 160 грн/кг.

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Найдешевше обходиться імпорт. Кілограм турецьких огірків коштує 145-150 грн. Тобто навіть найдоступніша пропозиція тримається вище за 140 грн/кг.

Які ціни на помідори в Україні

Огірки зараз рекордно дорогі, тому томати на їхньому тлі виглядають значно доступнішими. Кілограм червоного томата продають по 70 грн, тобто майже втричі дешевше за найдорожчі огірки.

Томат-сливка коштує 100 грн/кг, жовтий томат - 110 грн/кг. Жовтий томат-сливка продається по 140 грн/кг.

Водночас рожеві томати коштують від 110 до 140 грн/кг, залежно від позиції.

Чи можливий дефіцит продуктів

Економіст, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що українцям не варто чекати покращення рівня життя до завершення війни, а продукти й надалі дорожчатимуть - насамперед через девальвацію гривні, подорожчання пального та закриття бізнесу.

За його словами, попри удари по складах, проблеми з логістикою та відключення світла, Україна має значне перевиробництво основних продуктів і сировини для них. Головний ризик - тимчасові збої, а не порожні полиці.

"Тому жоден дефіцит основних продуктів харчування за будь-яких умов нам не загрожує", - наголосив Новак.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні вперше з середини літа подорожчала ріпчаста цибуля. Ціни злетіли у середньому на 12%. Однією з причин стало похолодання, через яке фермери змушені призупиняти збирання врожаю.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що хліб в Україні продовжить дорожчати й наприкінці року: у супермаркетах і магазинах його ціна традиційно зростає на 1,5-2% щомісяця, а в листопаді й грудні темп може пришвидшитися.

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка заявляв, що гречка в Україні за рік подорожчала приблизно вдвічі, а лише за останній місяць додала в ціні ще 11-12%.

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