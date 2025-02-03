Неочікуваний поворот: Орбан заявив, що називає Росію агресором - деталі

Орбан пояснив, що зобов'язує його говорити про "російську агресію".

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Орбан прокоментував відносини з Росією / Колаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Що сказав Орбан:

Брюссель зобов'язує Орбана говорити про "російську агресію"

Захід може виграти цю війну тільки в тому разі, якщо відправить на Україну своїх солдатів

В Угорщини є всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. Про це заявив прем'єр-міністр Віктор Угорщини Орбан, повідомляє Neue Zürcher Zeitung.

Ба більше, за словами Орбана, він навіть називає Росію агресором. Однак тільки через Брюссель.

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"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я поводжуся там лояльно. Залишимо оцінку історикам. Я політик, і в нас є рішення ЄС. Це зобов'язує мене говорити про "російську агресію", - сказав він.

Віктор Орбан - інфографіка / Главред

Окрім цього, за словами Орбана, Україна ніколи не зможе перемогти у війні з Росією.

"У лютому 2022 року ми зробили велику помилку. Нам слід було негайно ізолювати конфлікт, домогтися припинення вогню і почати переговори. Із самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Це був не варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні тільки припиненням вогню і миром", - заявив він.

На думку прем'єр-міністра, жодної кількості зброї не вистачило б.

"Захід може виграти цю війну тільки в тому разі, якщо відправить на Україну своїх солдатів. І ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів", - додав він.

Саме з цієї причини Орбан переконаний, що зараз потрібен президент США Дональд Трамп.

"Коли ви стикаєтеся з Гордієвим вузлом, ви повинні його розрубати. Потрібна сильна людина з мечем. Мова більше не йде про те, які в нас ідеї. Трампу потрібно сісти за стіл переговорів із Росією та Україною і сказати їм: "Хлопці, давайте укладемо перемир'я. Це єдиний шлях", - сказав він.

Для Угорщини підтримувати добрі відносини з Пекіном і Вашингтоном - не складно, каже Орбан.

"З Росією складніше. Ми хотіли б зберегти всі ділові відносини відкритими. Однак ЄС виступає проти цього. Позиція США наразі залишається неясною. Нам доведеться почекати ще трохи", - сказав він.

Водночас Віктор Орбан ще раз повторив, що він виступає проти санкцій.

"За останні три роки ми втратили 19,5 млрд євро, оскільки нам довелося обмежити торгівлю і зросли ціни на енергоносії. Угорщина постраждала від санкцій більше, ніж Росія. Нафта і газ із Росії життєво важливі для виживання угорської економіки. І ми отримали запевнення в тому, що Брюссель працюватиме над відновленням транзиту газу через Україну, продовжить дозволяти транспортування нафти трубопроводом "Дружба" і запобігатиме деструктивним діям з боку Києва", - заявив він.

Співпраця Орбана та Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред з посиланням на генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, 24 лютого 2022 року Орбан і Путін могли домовитися. Йдеться про можливу окупацію частини України.

Своєю чергою журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк висунув думку, що Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ. Річ у тім, що на зміну позиції прем’єр-міністра Угорщини вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.

Водночас не так давно Орбан висунув Києву умову для продовження санкцій проти РФ. За словами прем'єр-міністра, Будапешт не залежить від українського транзиту газу, бо вже кілька років імпортує російський газ в обхід через Турецький потік.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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