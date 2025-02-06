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Мирний план Трампа представлять у Мюнхені: у Bloomberg розкрили три головні пункти

Анна Ярославська
6 лютого 2025, 09:26
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Передбачається, що окуповані території України залишаться в "підвішеному стані".
Дональд Трамп, ВСУ
У чому суть "мирного плану" Дональда Трампа - ЗМІ розкрили деталі / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

  • На Мюнхенській конференції представлять "мирний план" Трампа
  • Імовірна заморозка війни, Україна отримає гарантії
  • Келлог приїде до Києва та країн ЄС

На Мюнхенській безпековій конференції буде представлено план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України. Він, імовірно, передбачатиме заморожування війни та гарантії безпеки для України. Про це заявляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані анонімні джерела.

Як пише видання, мирний план Трампа буде презентовано союзникам Кітом Келлогом на Мюнхенській конференції, яка пройде з 14 по 16 лютого. Співрозмовники відмовилися повідомити, наскільки докладними, на їхню думку, будуть обговорення плану і в якому форматі вони відбуватимуться.

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Упродовж останніх тижнів Келлог та інші чиновники натякали на те, що союзники Трампа називають "миром через силу".

У Bloomberg описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

У лютому Келлог має приїхати до Києва і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Також спецпосланець Трампа вирушить до країн Європейського союзу.

Як повідомили джерела видання, сам Зеленський планує відвідати кілька країн Перської затоки після Мюнхенської конференції.

Спікер Офісу президента відмовився від коментарів. Його колега з Ради національної безпеки США Брайан Г'юз заявив, що Келлог продовжить взаємодіяти із союзниками, щоб допомогти виконати обіцянку Трампа завершити війну.

Мирний план Трампа представлять у Мюнхені: у Bloomberg розкрили три головні пункти
​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Плани щодо завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, і висловив надію, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

"У нас дуже хороші переговори йдуть, і я сподіваюся, я впевнений, що скоро ситуація докорінно зміниться, тому що не можна допустити, щоб це тривало", - сказав глава Білого дому.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна потребує серйозних гарантій безпеки. На думку Зеленського, оптимальним рішенням може стати вступ держави до НАТО.

Як пише The Wall Street Journal, у президента США Дональда Трампа зростає нетерпимість щодо глави Кремля Володимира Путіна. Радники господаря Білого дому будують плани, спрямовані на примус Росії до поступок шляхом посилення санкцій або зниження цін на нафту.

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